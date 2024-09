Christian Nodal compartió detalles de su drástica perdida de peso

En los últimos dos años Christian Nodal ha experimentado algunos cambios en su físico, como la decisión de eliminar los tatuajes de su rostro y bajar de peso. Recientemente, el cantante mexicano habló sobre este último cambio.

En una reciente entrevista con el canal de YouTube La Música, Nodal contó que su vida estuvo en peligro por su estilo de alimentación.

“Tenía los triglicéridos altos por comer pura carne, porque yo soy bien carnívoro, entonces no lo considero comida chatarra, pero así de cosas prohibidas lo que no puedo comer es la carne”, dijo el cantante.

Aunque no consumía comida chatarra, el cantante contó que tuvo que reducir su consumo de carne y seguir una dieta que lo ayudó a bajar de peso.

“Llevo un buen rato haciendo dieta, como balanceado y todo el asunto, pero sí se me estaban yendo los triglicéridos muy al tope, por eso fue que pegué un bajón de peso, porque ya sentía que me daban ataques de ansiedad”, dijo.

¿Cómo lidia Christian Nodal con las críticas en redes sociales?

En una conversación en el canal de YouTube MoluscoTV, el cantante de “Adiós amor” contó cómo suele lidiar con la controversia en redes sociales: la ignora.

“En este punto de la vida nada me asusta realmente”, dijo. “Yo sé mi realidad. Entonces, al final del día, ¿crees que te va a afectar alguien que dice una mentira? Te va a dar coraje si involucra a las personas que amas, pero no simboliza que cambie tu realidad”.

Aunque ya sabe cómo lidiar con este tipo de situaciones, Nodal reconoce que no ha sido un trabajo fácil no dejarse llevar por lo que dicen los demás de él.

“Me mandé la primer cagada, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Para esa edad y ese entonces, no sabía dividir la realidad de las redes sociales, porque yo sumaba las redes sociales a mi realidad”, dijo. “Me costó la salud mental a un punto que (me afectó) física, emocional y psicológicamente, de todas las maneras”, agregó.

El cantante aseguró que desde que dejó de preocuparse por lo que dicen de él en las redes ha estado más tranquilo. “Aprendí que las redes sociales, son redes y te pueden enredar también. Aprendí que no hay que entender ni cómo funcionan, ni el por qué, ni nada de eso. No es mi trabajo”, dijo.

“No estamos para hacer infeliz a nadie y ni que nadie nos haga infelices a nosotros. No se puede vivir en ese panorama bello, precioso siempre; la vida duele a veces; pero aprendí a tomarle importancia a las cosas que conllevan”, agregó.

