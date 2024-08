Christian Nodal reveló cómo lidia con las polémicas en redes sociales

Desde que anunció su separación de Cazzu y el inicio de su relación con Ángela Aguilar, Christian Nodal no ha dejado de verse involucrado en rumores relacionados con su vida privada, por lo que el cantante ya sabe cómo lidiar con la polémica.

En una conversación en el canal de YouTube MoluscoTV, el cantante de “Adiós amor” contó cómo suele lidiar con la controversia: la ignora.

“En este punto de la vida nada me asusta realmente”, dijo. “Yo sé mi realidad. Entonces, al final del día, ¿crees que te va a afectar alguien que dice una mentira? Te va a dar coraje si involucra a las personas que amas, pero no simboliza que cambie tu realidad”.

Aunque ya sabe cómo lidiar con este tipo de situaciones, Nodal reconoce que no ha sido un trabajo fácil no dejarse llevar por lo que dicen los demás de él.

“Me mandé la primer cagada, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Para esa edad y ese entonces, no sabía dividir la realidad de las redes sociales, porque yo sumaba las redes sociales a mi realidad”, dijo. “Me costó la salud mental a un punto que (me afectó) física, emocional y psicológicamente, de todas las maneras”, agregó.

El cantante aseguró que desde que dejó de preocuparse por lo que dicen de él en las redes ha estado más tranquilo. “Aprendí que las redes sociales, son redes y te pueden enredar también. Aprendí que no hay que entender ni cómo funcionan, ni el por qué, ni nada de eso. No es mi trabajo”, dijo.

“No estamos para hacer infeliz a nadie y ni que nadie nos haga infelices a nosotros. No se puede vivir en ese panorama bello, precioso siempre; la vida duele a veces; pero aprendí a tomarle importancia a las cosas que conllevan”, agregó.

¿Cuándo se casaron Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En julio, trascendió que Ángela Aguilar y Christian Nodal se habían casado en una ceremonia intima celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas.

La semana pasada, la pareja publicó las primeras fotos de la ceremonia en una publicación compartida en Instagram.

A la boda de los cantantes solo asistieron familiares y amigos íntimos de la pareja como, por ejemplo, Marc Anthony o Jomari Goyso, quienes fueron los padrinos en la ceremonia.

A la ceremonia también asistieron familiares de la novia, pero no todos. Como era de esperarse, su padre, Pepe Aguilar, estuvo en la celebración junto a Aneliz Álvarez, madre de Ángela. También asistieron sus hermanos Leonardo y Aneliz.

El sorpresivo matrimonia de Aguilar y Nodal ocurre dos meses y medio después de que anunciaran su relación luego de que el cantante de “Adiós amor” hiciera pública su separación de Cazzu, con quien tuvo a su hija Inti.

La unión también ocurre luego de Ángela desatara de nuevo rumores de compromiso después de que fuera vista con un anillo en su dedo anular en un video.

