Emiliano Aguilar estalla contra su hermano Leonardo, a causa de Grupo Frontera

Emiliano Aguilar expresó su molestia ante un comentario que su medio hermano Leonardo publicó en las redes sociales en el que mostró su apoyo a Grupo Frontera, quinteto que ha sido objeto de críticas en las últimas semanas debido a rumores acerca de su preferencia hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Todo comenzó cuando los integrantes de Grupo Frontera publicaron en Instagram un video en el que aclararon su postura: “Nosotros somos migrantes, nuestros papás son migrantes, y así, derechito se los decimos, nosotros no apoyamos a ningún partido político que esté en contra de los migrantes. Al decir eso, también han habido muchísimas cosas que se han dicho de nosotros que no son verdad”.

Leonardo (hijo del cantante Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez) escribió -y posteriormente borró- el mensaje: “Ustedes denle, señores!! Los fans seguimos con todo y seguiremos yendo a verlos y apoyarlos. Los demás son gente sin que hacer. Los reales sabemos quiénes son”.

El comentario provocó la furia de Emiliano (hijo de Pepe y de Carmen Treviño), quien de inmediato publicó en su cuenta de TikTok una serie de comentarios, comenzando con: “Grupo Frontera me los paso por los h*****. Puro México. ¿Cómo puedes apoyar a Grupo Frontera p******? ¿Después de todo lo que está pasando con nuestra raza? Aquí está un mexicano que muere por su raza con los h**** bien puestos. Aquí puro México, mi Gallito Fino, ahí está su heredero de la dinastía”.

Dirigiéndose a su hermano menor, el rapero agregó: “Tú siempre has tenido todo, nunca te ha faltado la atención y el amor del público. Esa es la diferencia entre tú y yo, yo sé lo que es estar abajo y estar sin un centavo en la bolsa…pero también sé levantarme y sé que hay público que me ama por ser real, una palabra que no conoces, mi carnal. Nuestra gente anda sufriendo por culpa del gobierno de Estados Unidos. Gente honrada que trabaja los tratan como animales. Y tú con tus m****** que ‘puro Grupo Frontera‘”.

Al parecer, hubo una discusión anterior entre los dos hermanos con respecto al mismo tema, y Emiliano también se refirió a eso: “Hace algunas semanas publiqué: ‘Que se j*** Grupo Frontera, y me mandaste esto, que era una oveja (refiriéndose a un emoji). Y me quedé callado, nunca dije nada, porque los problemas son en privado. Pero ya no, carnalito. Esto es entre tú y yo, no andes metiendo a nadie.

“Si estuvieran deportando gente como yo, trataría de entender tu pin*** comentario chafa…pero están deportando gente que sí están trabajando y llegan cansados a sus casas. Abre los ojos, no seas ignorante. Ah, y antes de que se me olvide, yo digo la verdad, y si no le gusta, pues zúmbele. J***** Grupo Frontera, lo diré de nuevo para que ustedes comprendan. Puro México, p***** perros. Y esto es para mi hermano, por si había alguna duda. Te lo dije carnal, los problemas se platican en privado como ‘hermanos’. Pero ya rugiste, así que sobres. Por último, acuérdate quién trae más cola que le pisen”.

Hasta el momento, Leonardo Aguilar (quien fue invitado junto con Grupo Frontera a la entrega de Premios Lo Nuestro) no ha hecho ningún comentario sobre los mensajes que le envió su hermano Emiliano; éste, por su parte, anunció en Instagram su próxima colaboración con El Gallo Elizalde, aunque no ha dado a conocer el título de la canción.

