Becky G pidió a Leonardo y a Ángela Aguilar hacer videoclip de “Por el Contrario”

Becky G, a manera de broma, publicó en su cuenta de Instagram, un adelanto de lo que será el videoclip de la colaboración que hizo con los hermanos Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar, “Por el Contrario”.

Con su disco “Esquinas”, Becky G le rindió un merecido homenaje a sus raíces aztecas y al regional mexicano. Ahora quiere seguir explorando esta música. Por eso ahora grabrá el video, nada más y nada menos que con dos de los hijos de Pepe Aguilar: Leonardo y Ángela.

Ángela y Leonardo Aguilar | JC Olivera/Getty Images. Crédito: Getty Images

Los fans de los tres artistas han estado pidiendo el video de “Por el Contrario” y parece que les cumplieron el sueño. En el adelanto que publicó la intérprete de “Sin Pijama” y “Chanel”, se les ve en un set de grabación y vestidos de color vino tinto.

Además, Becky G lleva un velo y escote. Ángela Aguilar un vestido de falda amplia con detalles dorados. Leonardo, un chaleco del mismo color, botas y sombrero.

En el clip se ve a la cantante nacida en Inglewood se acerca a los hijos de Pepe Aguilar de manera jocosa, para proponerles la grabación juntos.

Además, escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente: “Escuché que todos han estado pidiendo un video musical para este… @angela_aguilar_ @leonardoaguilaroficial ¿quieres decírselo o debería hacerlo yo?“.

Esta noticia sorprendió a los fanáticos. “No duermo. Quiero verlo ya ya ya”, “Si me enamoré de la canción, imagínate del video. Los adorooooooo” y “Becky G debe ser la novia de Leonardo, Ángela la cuñada y listo”, fueron parte de los comentarios que se leyeron en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de Becky G.

Ángela y Becky G comparten sus experiencias como cantantes méxico-americanas en una industria dominada por hombres. Además, ambas se admiran mucho y siempre se han lanzado flores públicamente.

Becky G estuvo con Karol G en Colombia

Becky G estuvo en el “Será Bonito Tour Medellín Fest” de su amiga y compañera musical Karol G. Ahí, cuando salió al escenario a cantar el éxito de ambas “MAMIII“, la estadounidense no pudo evitar contener el llanto y dedicarle unas palabras a La Bichota.

Se abrazaron y lloraron en pleno escenario y delante de 80,000 personas que congregó la colombiana en su tierra natal, Colombia. Esto es parte de su gira por Latinoamérica y Becky G no podía faltar.

Ambas se han apoyado en distintos momentos a nivel personal y también a nivel profesional. Son un ejemplo de que la amistad puede prevalecer ante cualquier rivalidad.

Becky G fue vista con Sebastian Lletget

Por otro lado, Becky G fue vista hace unas semanas caminando por Los Ángeles con Sebastián LLeget, jugador del FC Dallas.

Sebastian Lletget y Becky G en Los Angeles. Crédito: Backgrid. | Grosby Group

Recordemos que hace unos meses, circularon unos videos que dejaban en evidencia una infidelidad del futbolista hacia la cantante. En ese momento, el propio Sebastián compartió un comunicado oficial en redes sociales, en el que le pedía perdón a Becky G.

También se comprometía a trabajar en ello para superar algunos problemas personales. Por supuesto, como se tiene entendido, el compromiso terminó y ella dejó de usar su anillo también.

Sin embargo, estas fotos sorprendieron a muchos, pues dejan abierta la posibilidad de una reconciliación entre la pareja. Lo cierto es que, con el corazón roto o no, con novio o no, Becky G no para de trabajar y dejar el nombre de la mujer y de los latinos muy en alto.

Sigue leyendo:

·Ángela Aguilar defiende a Peso Pluma en programa de Don Cheto

·Ángela Aguilar estrenó canción con el rockero argentino Fito Páez: “Brillante Sobre el Mic”

·Becky G luce escote con cuerina y da tremendo discurso en los iHeartRadio Awards 2023

·Rauw Alejandro puso a Becky G a perrear en su concierto en Los Ángeles