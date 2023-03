Becky G g luce escote con cuerina y da tremendo discurso en los iHeartRadio Awards 2023

En medio de todo la polémica que ha supuesto la infidelidad de la que ha sido víctima Becky G, no ha dejado su agenda de lado. Ayer y como buena “MAMIII”, la cantante de origen mexicano dijo presente en los iHeartRadio Awards 2023 con un vestido de escote hecho de cuerina y animal print el resto de él. Además terminó recibiendo un galardón justamente por esa canción con Karol G.

Apenas llegó a la alfombra roja de los iHeartRadio Awards 2023 y la misma se iluminó con su sonrisa. No necesita hablar para saber el duro momento que está viviendo justo ahora con su prometido Sebastian Lletget. Mismo que ya admitió por medio de un comunicado haber engañado a la amiga de Chiquis Rivera. Becky G no sólo dijo “al mal tiempo, buena cara” sino que ganó anoche en la categoría Mejor Canción Pop Latina por “MAMIII” con Karol G. Además de su vestido con un extraño escote, dio un discurso impecable. View this post on Instagram A post shared by Becky G Mundo (@beckygmundo)

“Como Nicole dijo 2 mamis y una canción exitosa. Esto solo demuestra que -Juntas Somos Más- Nosotras estamos juntas en esta industria y nosotros somos capaces de no sólo hacer canciones exitosas sino de estar haciendo historia, por ejemplo.… Nosotras somos super poderosas y estamos disponibles para vernos unas a las otras diferentes y compartir en la luz que hay en este cuarto para todo el mundo. Hay una asiento en la mesa para todo el mundo y quiero agradecer a iHeart… y gracias Karol“, dijo Becky G con una sonrisa en el rostro y sin anillo de compromiso.

Pero esta no fue la primera aparición de pública que hiciera Becky G después de los rumores de infidelidad. Lo hizo este domingo en Los Ángeles durante el juego del equipo de fútbol del cual es copropietaria, Angel City FC. Ahí estuvo rodeada de estrellas como Natalie Portman, America Ferrara y Christina Aguilera. Exponen supuesta infidelidad del novio de Becky G, Sebastián Lletget. pic.twitter.com/yRluDzND0H— Lo + viral (@VideosVirales69) March 23, 2023 Becky G today at the Angel City FC game🩷 pic.twitter.com/LGTbT90Wb3— daily becky g (@beckygarchives) March 27, 2023

En cuanto a Sebastian Lletget. Luego de que viralizaron los mensajes de la supuesta amante queriendo hablar con Becky G, el mismo emitió un comunicado. Ahí admitió su falta, también que fue víctima de extorsión y que buscaría ayuda profesional para superar los problemas a los cuales se está enfrentando. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Lletget ⚽️ (@theylovedaboy)

Por lo pronto, Becky G no se ha pronunciado directamente al hecho, pero sí dejó un mensaje en su cuenta de Instagram: “.” Mientras ella pasa este trago amargo, les dejamos el último videoclip que grabó la cantante nacida en Inglewood junto a Omega El Fuerte en las playas de República Dominicana“.

