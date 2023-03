Becky G aparece sin anillo, sonriendo y con Christina Aguilera en juego del Angel City FC

Mucho le ha llovido en los últimos días a Becky G, luego que se hicieran públicos unos mensajes en Instagram que señalaban a su novio Sebatián Lletget de haberle sido infiel. Ayer, pocas horas antes que el jugador del FC Dallas emitiera un comunicado, la cantante de origen mexicano apareció sonriendo y animando un juego del equipo de fútbol femenino Angel City FC.

Becky G (@iambeckyg) junto a Christina Aguilera esta tarde en el partido de fútbol de Angel City en Los Ángeles. ⚽️ pic.twitter.com/BDaHSO3cdp — Becky G México (@BeckyGMexico2) March 27, 2023

Ahí, junto con otras ellas como Christina Aguilera, Becky G posó en el centro del grupo con varios de los que como ella apoyan a su equipo de fútbol femenino Angel City FC. Mismo del cual la cantante es copropietaria. Pero la misma ha tenido que hacer todo esto y sonreír delante de miles en el estadio Banc of California Stadium y en medio de los rumores de infidelidades, que se comprobaron hoy cuando el propio Sebastian Lletget decidió romper el silencio. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Lletget ⚽️ (@theylovedaboy)

A través de un comunicado en redes sociales, Lletget le pide perdón a Becky G por su falta, asume que la amiga de Chiquis Rivera es una de los grandes pilares de su vida. Todo esto al tiempo que admitió a que esta persona que lo expuso lo trató también de extorsionar y que él buscaría ayuda profesional para tratar sus problemas de salud mental. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Lletget ⚽️ (@theylovedaboy)

Hasta el momento de cierre de esta nota, quien canta “MAMIII” con La Bichota Karol G, no se había pronunciado pero sí apareció muy sonriente con la camiseta del Angel City FC en Los Ángeles y sin anillo de compromiso. Esto demuestra de qué está hecha a cantante nacida en Inglewood y que viene de esa sepa de “Bichotas” como los son sus amigas. Así que probablemente haya canción por esto. Exponen supuesta infidelidad del novio de Becky G, Sebastián Lletget. pic.twitter.com/yRluDzND0H— Lo + viral (@VideosVirales69) March 23, 2023

Lo que sí está corriendo como pan caliente es un supuesto extracto de un conversación por chat que mantuvo Becky G con alguien cercano a ella. “… Al final del día él regresa a casa conmigo. Los dos tenemos la misma meta, pero cómo llegamos ahí está en manos de Dios. Ambos tenemos suficiente fe el uno en el otro para salir adelante”, habría dicho la cantante.

Con esto no queda muy claro si la pareja habría terminado o si habrían puesto su relación en pausa mientras el jugador del FC Dallas pasa este trago amargo. Por lo pronto, Becky G seguirá trabajando pues en pocos días se presentará en el Festival Coachella 2023, repitiendo la hazaña del año pasado.

Sigue leyendo:

· Becky G grabó en las playas de República Dominicana “Arranca” con Omega El Fuerte

· Becky G y Rosalía llegaron en transparencias a los Billboard Women in Music Awards 2023 y triunfaron

·Becky G se casa: se comprometió con su novio futbolista Sebastian Lletget

· Becky G se nalguea a Chiquis Rivera y juntas hacen ardiente baile

· Becky G se luce en mini falda y croptop para la portada de Cosmopolitan