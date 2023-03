Becky G grabó en las playas de República Dominicana “Arranca” con Omega El Fuerte

La amiga de Karol G y Chiquis Rivera, Becky G, lanzó hace menos de 24 horas hasta el momento de cierre de esta nota su nuevo videoclip “Arranca” en colaboración con Omega El Fuerte. La cantante de origen mexicano además presumió toda su belleza desde las playas de República Domincana.

Luciendo un bikini de triángulos, Becky G se sumergió en el mar de Boca Chica. Uno de los lugares más bonitos de la isla caribeña. Por supuesto y cómo de esperarse, si la intérpe de “A Mí Me Gustan Mayores”, “MAMIII” y “Sin Pijama” se fue hasta República Dominicana, es porque “Arranca” tiene una colaboración con un artista de ahí y se trata de Omega. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

La nueva canción de la cantante pop y de género urbano fue producida por A.C, HoneyBoos, Polo Parra y Moon Willis, Becky y Omega. Además “Arranca” es una fusión entre el merengue con los sonidos del hip hop y el R&B, mostrando el sonido único de “merengue urbano” del dominicano. El videoclip lo dirigió Karla Read. La temática del nuevo material de los artistas es justo rendirle un tributo a la cultura dominicana. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Hace pocos días, Becky G llegó en transparencias a los Billboard Women in Music Awards en la ciudad de Los Ángeles. Ahí recibió el galardón “Impact” por haber creado un antes y un después para la mujeres en la industria musical y por haber elevado a las latinas en la misma. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Becky G se presentará este próximo abril en el Coachella Festival. Recordemos que el año pasado triunfó al lado de su amiga Karol G, al cantar juntas por primera vez el gran éxito de ambas “MAMIII”.

El año pasado, Becky G lanzó su disco llamado “Esquemas”. Mismo que mostró una nueva madurez musical en la cantante. Además su habilidad a la hora de componer ha roto barreras y ha dejado claro que es extraordinaria en eso. Este año, la cantante rinde un homenaje sus raíces mexicanas al lanzar un disco en varios géneros del regional mexicano. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Hace pocos días, su tema “Te Quiero Besar” con Fuerza Rígida y desde ya es todo un suceso en las distintas plataformas de reproducción musical como iTunes, Spotify y Youtube.

