Karol G y Becky G pusieron de pie el Crypto.com Arena de Los Ángeles

30 mil personas el viernes 21 y 30 mil más el sábado 22 de octubre fue lo que metió Karol G con su $trip Love Tour en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, antiguo Staples Center. El segundo día, La Bichota junto a su amiga y cantante Becky G pusieron de pie a todos los presentes con su tema ‘MAMIII’.

El primer día de Karol G en Los Ángeles generó mucha expectativa. No se sabía si saldría en su Ferrari, cosa que hizo volando sobre todo el público que la fue a ver al Crypto.com Arena. Tampoco si tendría algún invitado. Cosa que tampoco sucedió. Por ser esta ciudad, se pensó que tendría a su amiga Becky G, pero se quedaron con las ganas de la intérprete de “Sin Pijama“, quien se apareció fue el día sábado. View this post on Instagram A post shared by Becky G Mundo (@beckygmundo) another iconic MAMIII performance with Becky G y Karol G ????#StripLoveTour #KarolG #BeckyG #MAMIII pic.twitter.com/2GJba3Z7Jw— ????? ? ????? (@BeckyGLoops) October 23, 2022

Con una falda a medio abrir y un top corto de cuero, Becky G fue la invitada estrella de Karol G. Por supuesto el tema fue ‘MAMII‘. Por ser cuna de la invitada, el público literal se puso de pie y no pararon de corear la canción. La colombiana e intérprete de ‘Tusa’ y ‘El Makinon’ dejó claro más que nunca que Becky no es sólo una colega del género urbano, sino que es su familia. View this post on Instagram A post shared by ?? KAROL K.G ?? (@karolg_g_g)

Al concierto de Karol G acudieron cientos de mujeres acatando las normas que la propia Bichota ha puesto para las presentaciones de su Strip Love Tour: ir bien Bichotas y salir sin voz. Centenares de tangas, top diminutos, mini faldas y medias de malla se veían en los pasillos del Crypto.com Arena. No importa la talla que fuesen, esa noche todas las mujeres fueron las reinas y Karol G les rindió un sentido homenaje a lo largo de su presentación. View this post on Instagram A post shared by AEG Presenta (@aegpresenta)

Afuera varios puestos de merchandise que iban desde playeras hasta chamarras de cuero con el logo de la gira y el nombre de Karol G por doquier. AT&T, uno de los patrocinantes oficiales del $trip Love Tour, preparó una sorpresa de marca mayor por los fans. Se trataba de una cabina donde podían usar filtros de La Bichota, grabar una canción y hasta video de 10 segundos y tomarte una foto con una imagen de la propia colombiana. Por supuesto todo el mundo hizo fila para vivir la experiencia que además pudieron llevarse este recuerdo en sus teléfonos móviles. Karol G – cabina de AT&T.

Karol G y Becky G, una amistad inquebrantable

Fue la mexicana que le dijo en algún momento a la colombiana para grabar ‘MAMIII‘. Desde ahí se volvió un éxito. El tema coincidió con la ruptura de Karol G con Anuel AA y esto repuntó aún más la canción, ya que empodera a la mujer para no aguantar relaciones tóxicas. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg.py)

La primera vez que la cantaron juntas fue en Coachella 2022. Este fue uno de los grandes sueños para la colombiana. No sólo el venue en Chino, California sino el poder estar en tarima como su amiga. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Becky G por su parte es una de las cantantes más queridas de la industria musical. Tiene estrecha amistad con varias colegas como Anitta, Elena Rose, Chiquis Rivera y Natti Natasha. Siempre las defiende, las aplaude y deja claro que: ‘Juntas suman más’.

Sigue leyendo:

Karol G jala la tanga de su bikini y asegura: ?Las curvas siempre de moda?

Karol G cubre sus senos sólo con su cabello rojo e incendia el Instagram

Karol G muestra la retaguardia por agujeros de pantalón y posa con Mia Khalifa en Miami

Becky G conquistó con cacheteros y finito bodysuit al público del Wango Tango 2022 en California

Becky G se abre su camisa y pide que etiqueten a su ?Fulanito? en Instagram

Becky G mostró su hilito al cantar ?Bailé con Mi Ex? en los Billboard Music Awards 2022