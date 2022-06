Becky G conquistó con cacheteros y finito bodysuit al público del Wango Tango 2022 en California

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante de origen mexicano Becky G no para de ser noticia y cómo no, si tiene como amiga a La Bichota Karol G. Lo cierto es que la artista conquistó al público del evento que realiza la cadena iHeartRadio en la ciudad de Carson en California, Wango Tango 2022, con diminutos cacheteros de jean y un bodysuit tan finito que se desbordaban sus encantos. Por supuesto, los temas de su disco “Esquemas” fueron la sensación.

El festival Wango Tango 2022 tuvo en tarima a dos grandes representantes de la mujer latina como los son Camila Cabello y Becky G. La primera comenzó cantando su éxito “Señorita” con un top diminuto y botas hasta los muslos. Mientras que Becky G se decidió por unos cacheteros, pero mostrando también arriba como su amiga. Por supuesto, el público de California quedó babeado ante los encantos de la intérprete de “Sin Pijama“. View this post on Instagram A post shared by Becky G La Reina (@beckyglareina_)

Su tema “Fulanito” causó impacto no solo por lo pegajoso del tema sino por los movimientos y la coreografía que realizó Becky G en la tarima del Wango Tango 2022 en California. También interpretó su canción con Karol G, “MAMIII” y esto hizo que literal, se viniera abajo el venue. View this post on Instagram A post shared by BECKY G Y TINI (@iambeckygbabyy)

Así como para Karol G era muy importante cantar en Coachella 2022, para Becky G el Wango Tango lo es también. En la publicación de la cantante en su cuenta de Instagram dijo que a sus 15 años estuvo en el mismo festival y lo acompañó de un video de la época. Sin duda es un orgullo para toda mujer latina verla regresar al mismo evento pero convertida en una de las grandes artistas de la industria de la música. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg) Deslizar a la derecha.

El videoclip “Bailé con mi Ex“, que inauguró el nuevo disco “Esquemas” de la cantante fue producido en gran parte por la venezolana Elena Rose, quien acaba de producir también un tema para Christina Aguilera y quien se está posicionando como una de las figuras principales en el género urbano.

