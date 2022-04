Karol G y Becky G dejan sus “pantysitos” a la vista en show de La Bichota en Coachella 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si hubo un show hasta ahora que ha dejado a todo el mundo sin palabras, ese ha sido el majestuoso despliegue de talento y producción de la presentación de Karol G en Coachella 2022. La Bichota tuvo algunos invitados, entre ellos su gran amiga Becky G con la que interpretó el éxito “MAMIII” por primera vez juntas en vivo. Por supuesto, tal como lo pidió La Bichota hace días, las hermosas latinas dejaron sus “pantysitos” a la vista.

Karol G y Becky G en Coachella 2022. Foto: Kevin Winter/Getty Images.

“Quiero invitar a cantar esta canción por primera vez con ella, Becky G“. Misma que salió con un outfit que dejó a más de uno botando la baba. Su sensual atuendo era un sostén rojo y un “pantysito” del mismo color a la vista, pues llevaba su pantalón abierto. Su top mínimo estaba rasgado a la mitad de su busto. Karol G se paseó a lo largo de la tarima con un bodysuit azul de jean en el festival Coachella 2022.

Becky G en Coachella 2022. Foto: Kevin Winter/Getty Images.

Cuando Becky G mencionó el nombre de Karol G en señal de agradecimiento por la oportunidad de cantar en Coachella, La Bichota la llamó: “Familia” sin titubear. No hay duda que fue un derroche de talento y una muestra del poder de la amistad femenina.

Por supuesto, Karol G aprovechó su presentación para empoderar a la mujer latina y también rendirle un homenaje a los grandes músicos latinos como: Ricky Martin, Celia Cruz, Daddy Yankee, Selena, J Balvin y otros más. Además representó muy bien la idea que tuvo en principio y que le pidió a sus fans por las redes sociales la ayudaran a hacer tendencia: BICHOTELLA. Que no es más que el lugar donde Karol G dio un show impresionante haciendo que el mundo entero volteara a ver la colombiana de pelo azul, la cual paralizó el planeta en una noche extraordinaria para ella. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_)

Horas antes de su show en Coachella 2022, Karol G lloró en un storie de Instagram y envió un emotivo mensaje: “Ya hoy es Coachella: Quiero que me dure una eternidad este momento que soñé”. En varias ocasiones y entrevistas Karol G había dejado claro que esperaba algún día cantar en este, uno de los festivales de música más grandes de los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Durante el show, Karol G salió con un impresionante outfit de hilo dental y correas de jean con la cabellera un poco más azul de lo normal. Ahí se paseó por varios de sus éxitos como Bichota, 200 Copas, El Barco, entre varios. Su banda de mujeres en distintos lugares estratégicos de Bichotella (en el escenario) y sus sexys bailarinas dieron el todo por el todo en lo que también para ellas fue una gran noche. View this post on Instagram A post shared by Coachella (@coachella)

Posteriormente y cuando llegó la hora de resaltar sus orígenes latinos, Karol G salió a escena vistiendo el tricolor de la bandera de Colombia y también cantó en género de cumbia. Para cerrar con una inmensa sonrisa que no pudo ocultar a lo largo de toda la presentación. Karol G conquista Coachella 2022. Foto: Kevin Winter/Getty Images.

