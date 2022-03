Becky G mostró sus encantos a través de un vestido de cadenas metálicas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante latina, Becky G lució muy sexy con un vestido de cadenas metálicas que dejaba ver todos sus encantos en la fiesta privada que ofrece Elton John. Misma que hace todos los años después de la ceremonia de los Premios Oscars. Previo a esto, Becky estuvo presente en la premiación, misma que dio de qué hablar por el golpe que le propinara Will Smith A Chris Rock ante el asombro de presentes y televidentes.

Becky G fue otra de las latinas que brilló la noche del domingo durante la celebración de la entrega de los Premios Oscar. Para la alfombra roja y evento como tal usó un vestido strapless color nude. El cabello hacia atrás. Sin duda causó impacto con su belleza. View this post on Instagram A post shared by BECKY G Y TINI (@iambeckygbabyy)

Ya para la noche, Becky G se cambió y se decidió por un vestido de cadenas metálicas que dejaban ver el cuerpazo que tiene la cantante. Una día que es un sueño para cualquiera que pise la alfombra roja al lado de las estrellas más famosas de Hollywood. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

“La Mamiii ready pal after party”, fue el pie de foto que la cantante Becky G agregó a una serie de fotos donde luce su impecable estilismo desde la alfombra roja de la gala de la Fundación de Elton John, que año tras año reúne a lo más granado del espectáculo y la prensa de Hollywood con el objetivo de recaudar fondos para todas las obras caritativas que emprende la fundación

Becky G participó junto a Nicky Minaj y Luis Fonsi en la presentación de “We Don’t Talk About Bruno” tema central de la película Encanto, canción que aunque no estaba nominada esa noche logró con su pegajoso ritmo poner a bailar a todos los asistentes a la gala.

Después de un año maravilloso lleno de éxitos, Becky G llegó impecable a la alfombra roja enfundada en un elegante vestido rosado pálido de la firma. Esto que luego cambió para a actuar por primera vez en en la ceremonia de los Premios Oscar.

Becky G, luego de aparecer en tarima, se preparó con otro cambio de vestuario para asistir a la súper gala benéfica que realiza todos los años post ceremonia de los Oscar la Fundación de Elton John. View this post on Instagram A post shared by Beaster BABY (@beastersbaby)

Para esta ocasión, la cantante Becky G, que se encuentra pegada en todas las listas latinas con el tema “MAMIII” en el que comparte créditos con Karol G, eligió un modernísimo traje de cóctel plateado de la colección de otoño-invierno de la firma Pat Bo con unas plataformas plateadas y joyas a juego que la hicieron lucir una figura despampanante. Su estilismo estuvo a cargo de Morgan Pinney y su maquillaje por Angie Mar.

Sigue leyendo:

Becky G perrea en el suelo como Anitta y se burla de sí misma en Instagram

Karol G y Becky G elevaron la temperatura en Instagram con su nuevo himno “Mami”

Becky G sube la temperatura al usar un sostén blanco tejido