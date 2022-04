Anitta perrea junto a Snoop Dogg en un homenaje a su natal Brasil desde Coachella 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Majestuosa fue la presentación de Anitta en Coachella 2022. La cantante le rindió un merecido homenaje a su país natal Brasil y tuvo varios artistas invitados entre ellos el rapero Snoop Dogg y el DJ Diplo. Además, varios bailarines y músicos brasileños que dieron un show de calidad. Por supuesto, que el perreo y el movimiento particular de colita de la espectacular Anitta se hizo sentir.

Con el cabello rojo y bien corto vistiendo cacheteros y también sus acostumbrados hilos dentales en algún momento de la presentación, esta vez quizás hasta más conservadora para su estilo pero sobre todo con la bandera de su natal Brasil por todos lados y haciendo uso del verde, amarillo y azul, Anitta conquistó el público del Coachella 2022. La cantante cantó y perreó al lado de la estrella de hip hop Snoop Dogg quien le dio aún más un toque callejero a la representación de la favela de Honório, donde nació la artista. View this post on Instagram A post shared by EDUARDO DUGOIS (@eduardodugois) Deslizar a la derecha.

Capoeira, samba, calipso, pandeiros, banderas y hasta un increíble solo de percusión en las congas, la brasileña Anitta cautivó esta vez a un gran número de personas y no precisamente por solo realizar su challenge. Anitta dejó muy claro el poder de su música y la energía que transmite cuando está en escena. Recordemos que en innumerables entrevistas siempre ha dicho que viene de un origen tan humilde, que en ocasiones tenía que bañarse en la calle junto a sus hermanos por no tener agua en la propia. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta) Deslizar a la derecha.

Aún así, también ha manifestado que para ella esos no fueron momentos de tristeza. Afirma que se divertían muchísimo y que eran muy felices. Misma alegría que se refleja en cada entrevista y en cada de presentación. Anitta ha conquistado a Latinoamérica y gran parte de los Estados Unidos por su talento y por su desenfado al vivir su feminidad. View this post on Instagram A post shared by Photonitta (@photonittaa) Deslizar a la derecha.

Durante le 2018 estrenó un documental en Netflix “Anitta: De Honório para el mundo”, en el que mostraba parte de su vida, de su país Brasil y además reveló que era abiertamente bisexual. Posteriormente, lo conversó con Lili Estefan en una entrevista y dijo que a pesar de esto, siempre tiende a enamorarse más de los hombres. Anitta no teme en mostrarse tal cual y ese es parte de su éxito. Es abierta con la prensa y con sus fans. Pero, así como su honestidad es aplaudida por muchos, a otros no les cae muy bien sobre todo cuando esta se defiende de comentarios que cataloga como: “Machistas” en las redes sociales.

Hace más de un año vivió una polémica con el también cantante Arcángel. Este hizo un comentario sobre las mujeres que mostraban la colita en redes sociales. Ella se defendió y muchos famosos como Residente la apoyaron. Al final Arcangel terminó pidiendo públicamente perdón. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Además de esto, Anitta acaba de lanzar una línea de ropa de la mano de SHEIN. Una de las grandes cadenas virtuales de ropa a la moda y de bajo costo. Además, sus últimos temas han sido un éxito absoluto. Sin mencionar el reto de “Envolver“, que es el que más se ha repetido en las plataformas de Instagram y TikTok en lo que va del 2022. Aquí les dejamos el videoclip que lo inspiró.

