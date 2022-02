Video de Snoop Dogg fumando marihuana detrás del escenario del Super Bowl 2022 se hace viral

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El día de ayer se llevó a cabo el Super Bowl 2022 donde el gran rapero Snoop Dogg fue la estrella junto a Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige y 50 Cent, quienes le rindieron un merecido tributo al Hip Hop en la ciudad de Los Ángeles. Ahora se ha viralizado un video de Snoop Dogg capturado fumando marihuana minutos antes del medio tiempo detrás del escenario del Super Bowl.

No es un secreto que para nadie que Snoop Dogg siempre fuma marihuana en sus presentaciones y en sus publicaciones en las redes sociales. Esto fue motivo de interrogante cuando se dio a conocer que el rapero cantaría en el medio tiempo del Super Bowl 2022. Sin embargo, parece que Snoop Dogg resolvió cómo hacer minutos antes y detrás del escenario del Super Bowl al fumar marihuana en ese lugar. View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg)

En el video se ve a Snoop Dogg dando una calada en lo que parece ser un tabaco de marihuana o un “joint” escondido. Pero no contaba con que las cámaras de la producción de la transmisión televisiva lo capturaran. Por ser un evento deportivo, se pensaba que el rapero no se atrevería a realizar la hazaña, pero aparentemente lo hizo y ahora se está haciendo viral en las redes sociales. Esto sin mencionar que se hicieron también varias apuestas en línea, entre ellas en la página Bovada, para saber si Snoop Dogg se atrevería o no. View this post on Instagram A post shared by NFL (@nfl)

