Karol G abre su blusa hasta abajo y habla de cómo “Bichota” cambió su vida

Hace poco la colombiana Karol G sorprendió con la portada de Vogue México, en el que hizo unas fotos muy sensuales y honestas. Prácticamente los más natural posible. De la misma manera ofreció una entrevista al mismo medio. Ahí abrió la blusa que tenía puesta hasta abajo y conversó sobre cómo su canción “Bichota” le había cambiado la vida.

Aunque su mensaje sea de empoderamiento femenino, Karol G no siempre ha sido la mujer segura que vemos. Como ella misma cuenta fue un proceso muy profundo y riguroso que la llevó a escribir “Bichota”. La idea era hacer una canción como si una amiga le hablara a otra. Además, la ex de Anuel AA dijo que en algún momento no se identificó con las propuestas que le gustaban al mercado. Esto hizo que se le volviera cuesta arriba defender algo con lo que no sentía que era ella y en lo que no creía.

“Siento que perdí mucho tiempo tratando de encajar. Siento que el sistema hoy nos muestra una forma en la que tenemos que vernos, expresarnos, hablar como para encajar y agradarles a las personas. Yo me desconecte tanto de mí que no estaba bien, no me sentía feliz porque no me representaba para mí y llegué a un punto que creo que fue muy tarde para mí. Fue con Bichota, con la canción… La verdad es que por esos días cuando escribí esa canción tuve esa reconexión conmigo misma tan linda y tan espcial de querer como lo que me hacía diferente. No sé cómo, de volver a enamorarme de mí… Que yo siento que cuando la gente entienda la grandeza de ser diferente, ése es el éxito de todos. Todos, todos los días buscamos ser iguales a lo que hay para poder encajar y en realidad lo que nos hace diferente es lo que nos haces exitoso”, dijo de manera muy valiente sobre sí Karol G al tiempo presumía su tremendo escotazo.

Pocas veces se mezcla la sensualidad con el contenido inteligente. No es un secreto y mucho más en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, mujeres como Karol G pertenecen a una generación de artistas que invitan a las mujeres a ser como sienten por ellas. No por nadie más. Las alienta a crecer con lo que las hagan felices y a valerse por sí mismas. Ella es un gran ejemplo de eso. Son múltiples los premios que han ganado en los últimos dos años. La gira Bichota Tour que realizó el año pasado por algunas ciudades de los Estados Unidos y la segunda parte de ella que continúa por Latinoamérica este 2022 y grabó recientemente su último proyecto en las Islas Canarias.

