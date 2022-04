A Karol G se le transparentó casi todo desde las Islas Canarias mientras trabajaba en su nuevo proyecto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de haber enviado una buena cantidad de Crocs como regalo a una fundación en Colombia que se encarga del cuidado de niños enfermos de cáncer, se filtró una foto de Karol G luciendo un traje con el que se le transparentó casi todo desde las Islas Canarias. Lugar donde se encuentra trabajando en su nuevo proyecto.

A ciencia cierta no se sabe de qué se trata, pero puede presumirse que se trataría del videoclip del nuevo tema que está poco a lanzar: “Un Viaje“. Ya ha soltado varias frases por las redes sociales como acostumbra a hacer en cada uno de sus estrenos. Sin embargo, la imagen que se filtró causó estragos entre sus fans. Karol G lleva un vestido transparente con el que se le pudo ver tremendo bikini y arriba su inconfundible cabellera azul. Atrás, el mar de Lanzarote en las Islas Canarias. Por su puesto, se puede notar el nivel de artistaza que es Karol G sólo con el séquito de producción que tenía alrededor. Por su puesto, su hermana Jessica Giraldo estaba de mano derecha como siempre.

Si ya todos andan hace unos días el la punta del asiento con la espera de “Un Viaje“, solo imaginen la ansiedad que ha generado esto entre los seguidores y fanaticos de Karol G. Justo hace unos días tuvo que aclarar en público que no sabía que el tema que estaba próximo a lanzar (“Una Noche en Medellín Remix” en colaboración con otros dos músicos) tenía unas versiones anteriores. De inmediato, su equipo retiró la promoción del mismo de las redes sociales, así como el crédito de la cantante del tema. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Sin embargo, eso era una colaboración y todos están esperando un tema solo de La Bichota. Aunque parece que en esta oportunidad no sucederá porque “Un Viaje” también viene en colaboración. El último éxito de Karol G fue con Becky G, “MAMIII”, el cual cuenta con casi 130 millones de reproducciones en Youtube.

Precisamente, Becky G triunfó hace pocos días en los premios Oscar 2002 al cantar junto a Luis Fonsi y Nicki Minaj el tema “We Don’t Talk About Bruno” de la película de Disney, “Encanto”. Posteriormente causó impacto en la fiesta de la fundación de Elton John al llegar con un vestido de cadenas metálicas que le transparentó todo su cuerpazo. La amiga de Karol G ya fue convocada de manera casi oficial a cantar el éxito “MAMIII” en vivo en algunos de los conciertos del Bichota Tour Latinoamérica. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Hace pocos días, Karol G cantó “MAMIII” por primera vez en su natal Colombia y colocó en su cuenta de Instagram dirigido a su amiga: “Anoche canté por primera vez Mamiii en vivo y adivinen que !???? QUE CHIMBAAAAAAA … Yo de cantante y de Fan a la vez Jaja @iambeckyg MAMIII , CUANDO LA CANTEMOS JUNTAS SE CAE LO QUE SEAAAAAAAA”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

