Karol G, mojada y presumiendo su pechonalidad, habla de “Una Noche en Medellín” remix

La cantante colombiana Karol G no para de dar de qué hablar. Justo hace unos días, se viralizó un video donde canta como Selena Quintanilla a manera de tributo y dejó babeando a más de uno. Ahora repite en el top de las noticias, justo cuando ha dado a conocer que hoy es el día para lanzar su nuevo tema que se cree es un remix de “Una Noche en Medellín” junto a Chris MJ y Ryan Castro. Obviamente lo hizo al estilo sexy de Karol G: mojada recién salida de la ducha y presumiendo su pechonalidad con strapless.

Mientras hay todo un alboroto con su ex Anuel AA y la supuesta mala actitud que tuvo cuando un Dj colocó un tema de Karol G en una discoteca en República Dominicana, Karol G sigue enfocada en sus proyectos. Uno de ellos es sacar su nuevo tema que, desde que lanzó “MAMIII“ con Becky G, no hemos escuchado más nada de ella. Mojada y presumiendo su pechonalidad, la colombiana deja claro que la espera ha llegado a su final y así lo dio a conocer hace pocos días mostrando de arriba y de abajo en Instagram. “Una Noche en Medellín” remix es una canción de Chris MJ con Ryan Castro y es la frase que la reguetonera usó para anunciarlo.

Hace pocos días Karol G mostró los piernones con un vestidito muy cortito y dijo que, si ese video llegaba al millón de comentarios lanzaba el nuevo tema. No sabemos si lo hará solo con la canción o si, por el contrario, se trata del videoclip también. Lo cierto es que, el millón de comentarios se alcanzó en tiempo récord y hoy ya es el gran día. Sus fans no paran de comentar en las redes sociales esperando con ansias el material de La Bichota. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

