Becky G se luce en mini falda y croptop para la portada de Cosmopolitan

Vaya éxito ha obtenido la cantante mexicoamericana Becky G gracias a su aportación como solista y en colaboraciones en el género urbano. Aunado a su renombre dentro de la escena musical, la joven se ha vuelto todo un referente dentro del mundo de la moda.

Prueba de su éxito es la reciente portada que protagonizó para la revista Cosmopolitan, ejemplar para el que posó con diversos modelitos que dejaron a sus fanáticos con la boca abierta.

Y es que Becky G, cuyo nombre real es Rebbeca Marie Gómez, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una probadita de lo que los lectores de la publicación podrán disfrutar en la próxima edición de noviembre.

Como imagen principal se aprecia a la intérprete de temas como “Fulanito” y “Mayores” luciendo un conjunto de mini falda en croptop y colores vibrantes que complementaron su piel bronceada.

Este despampanante look le valió para convertirse en el blanco de piropos por parte de decenas de internautas. “Definitivamente estás brillando en todos los sentidos”, “Icónica no la perdonas” y “Tu no eres Bebesita, Tu eres BEBESOTA”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Cabe recalcar que además de llamar la atención por su belleza y figura de infarto, Becky G destacó por ser llamada “la voz de una generación” y un “referente de la música urbana”.

