Becky G y Rosalía llegaron en transparencias a los Billboard Women in Music Awards 2023 y triunfaron

Los Billboard Women in Music Awards 2023 se dieron cita en el YouTube Theatre en Hollywood Park, Los Angeles. Ahí Rosalía, Becky G e Ivy Queen dejaron el nombre de las mujeres latinas muy en alto. No sólo por los premios recibidos, su talento sino también por los atuendos transparentes con los que llegaron a la alfombra roja.

Rosalía, cantante española, en los Billboard Women in Music awards 2023. Foto: Frederic J. Brown/ Getty Images.

Rosalía usó con un con crop top que dejaba la mitad de sus atributos a la vista y también su ropa interior. Su cara estaba súper sencilla y el cabello recogido. La entrevistaron en la alfombra roja y dijo que su plan era recoger el Premio que le dieron como Productora del Año en los Billboard Music In Women y regresar a España para sus ensayos de Coachella Festival 2023. Becky G no se quedó atrás.

Becky G, cantante de origen mexicano, en los Billboard Women in Music awards 2023. Foto: Frederic J. Brown/ Getty Images.

La mejor amiga de Karol G y Chiquis Rivera llegó con un bodysuit trasnparente y muy al estilo Cazzu. Un poco dark y rockera y hasta con un velo negro de tul azul tornasol. Por supuesto plataformas y varias cruces como accesorios. A Becky G se le dio el premio de Impact Performing.

Otra que también hizo acto de presencia fue Ivy Queen. “La Caballota” llegó luciendo de plateado de arriba a abajo con un vestido estilo corsé de escote profundo. La puertorriqueña recibió el Premio Icon del año en los BB Women in Music Awards. Ivy Queen, cantante puertorriqueña. Foto: Frederic J. Brown/ Getty Images.

Rosalía muy amiga de Lana del Rey

Al momento de recoger su premio, Rosalía gritó: “Lana Te Amo”. Una de las más celebradas de la noche fue la cantante Lana del Rey. Misma que recibió el Premio Visionario. Cuando le tocó dar unas palabras le retribuyó todo el cariño a La Motomami. ROSALIA Y LANA DEL REY SIENDO AMIGUÍSIMAS ESTE ES MI MUNDO pic.twitter.com/xmtVMZPOtU— R (@roberguit00) March 2, 2023

“Te quiero mucho” y la llamó “Rose”: “Sería una gran merecedora del premio a Mujer del año… Es asombrosamente increíble”, le dijo Lana del Rey a la cantante española. No cabe duda que ya no puede sorprendernos ver una colaboración entre estas dos en un futuro. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

