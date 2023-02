Rosalía se abrió el sweater, mostró el ombligo y celebró el lanzamiento de LLYM en Instagram

La española Rosalía vuelve a sus inicios flamencos con un tema que hizo en inglés y en español. Las palmas, el cajón y los jaleos están presentes a lo largo de su nueva canción LLYM. Misma que celebró con una serie de fotos divertidas y hasta sexys en Instagram.

“El k kiero no me kiere como kiero k me kiera”, fue el mensaje que acompañó la foto de Rosalía en Instagram donde se ve con el sweater abierto hasta arriba y mostrando su perfecto abdomen y sensual ombligo. El caption hace referencia al coro de LLYM, su nuevo tema. Mismo que, en apenas una semana de lanzado, había alcanzado hasta el cierre de esta nota los 3 millones de reproducciones en Youtube.

Hace pocos días también publicó otro carrusel de instantáneas en las que también hacía mención a otra frase de LLYLM: “Cover me in a dream. i’ll be yours or fanta$Yyyy”, pero desde un jardín en Madrid y posteriormente desde el concierto de la agrupación Carolina Durante. Según la prensa española, la hermana de Rosalía, Pili, quien es su mano derecha y la encargada de toda su imagen y concepto, estaría saliendo con uno de sus integrantes. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Esto pone en una situación más familiar aún a Rosalía, pues quiere decir que La Motomami andaba con su actual cuñado. Recordemos que Pili es madre de un niño al que la cantante le dedicó el tema G3 N15. Siempre les ve juntos y cómo no. La intérprete de “Saoko“ y “Chicken Teriyaki” ha dejado siempre claro que su hermana es una de sus “indispensables” en la vida.

Justo ese día antes de ir al concierto, Rosalía estaba haciendo un live en Instagram mientras se maquillaba y hablaba con alguien, presuntamente Pili. Sin embargo terminó cautivando a todos sus fans junto a su novio, el cantante de género urbano, Rauw Alejandro. Mismo que le dejó un mensaje como si fuera un seguidor más. View this post on Instagram A post shared by la rosalía 🇧🇷 (@queen.rosaliavt)

“Tú con makeup o sin makeup estás riquísima igual”, dijo el puertorriqueño y autor de “Desesperados” y “Lokera”. Ella dijo que su amorcito siempre dice que le parece que, cuando anda en “fachas” en su casa es cuando más la halaga y le lanza flores. View this post on Instagram A post shared by RAULEETO 🇵🇷 (@rauwalejandro)

Total que Rosalía sigue triunfando, generando números impresionantes en las plataformas digitales como Spotify, Youtube y iTunes al tiempo que el mundo espera por el estreno del videoclip que corresponde a este exitazo de LLYM. También esperando verla al lado de Rauw, quien hará una gira internacional este 2023 con su disco “Saturno”. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Sigue leyendo:

En látex, Rosalía lanza Bizcochito Remix por Amazon Music

Rauw Alejandro sorprende a Rosalía y le da tremendo beso en pleno concierto, en Inglewood

Rosalía y Christian Nodal pasan juntos la fiesta de Año Nuevo y lo presumieron en redes ¿Estuvieron solos?

En microbikini de hilos Rosalía luce su cuerpo desde Japón

Rosalía deja ver el hilo de su microtanga al posar para la revista Rolling Stone

Rosalía hace sensual perreo, luciéndose en minifalda y botas altas

Rauw Alejandro se convierte en Power Ranger en Halloween y le pregunta a Rosalía “Auska” por su casco