Rosalía hace sensual perreo, luciéndose en minifalda y botas altas

Rosalía siempre causa sensación en TikTok, pero ahora ha publicado en esa plataforma uno de sus más exitosos videos, superando los 16 millones de reproducciones. En el clip ella aparece usando minifalda y botas altas mientras hace un sensual perreo a ritmo de reguetón, moviendo su retaguardia.

La cantante española también compartió en Instagram una serie de fotografías que la muestran tanto en concierto como en sus viajes, anunciando la última fase de su gira Motomami, que comenzó el 25 de noviembre en Portugal y que terminará en Francia el 18 de diciembre.

Rosalía fue una de las ganadoras de la noche en la pasada entrega de los premios Latin Grammy. Las categorías en las que resultó favorita fueron Álbum del Año, Mejor Diseño de Portada, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Ingeniería de Grabación en un Álbum, todas por su producción Motomami. Orgullosa, posó para los fotógrafos sosteniendo sus gramófonos dorados. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

También te puede interesar:

-Rosalía deja ver el hilo de su tanga y anuncia la fase de su gira “Motomami” por Europa

-Sin sostén y con vestido transparente Rosalía causa sensación en la entrega de Los 40 Music Awards