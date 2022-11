Rauw Alejandro se convierte en Power Ranger en Halloween y le pregunta a Rosalía “Auska” por su casco

Durante el fin de semana muchas celebridades se disfrazaron para Halloween. Entre las estrellas del género urbano, Rauw Alejandro que lideró a los Power Rangers, mientras que Rosalía ingresó al universo Evangelion con Auska Langley.

La Asukalía pic.twitter.com/nSMZJJwoT6— R O S A L Í A (@rosalia) October 31, 2022

Rauw Alejandro dijo: “¡Es hora de transformarse!” en Instagram y se dejó ver como el integrante azul de los modernos superhéroes. El cantante puertorriqueño usó un traje original de los Power Rangers de la década de 1990. En un conjunto de fotos que publicó se vio al novio de Rosalinda montando una motocicleta disfrazado. Mientras se burlaba de su próximo álbum de pelo azul, Saturn, eligió a estos personajes para combinar con su estilo. View this post on Instagram A post shared by espacio. (@espacio.live)

Anoche, Rauw Alejandro y Rosalía estaban de fiesta en Miami. En TikTok, la intérprete de “Despechá” mostró atuendos inspirados en el anime japonés Evangelion. Rosalía viste una réplica perfecta del traje de batalla del personaje de Asuka. El tema futurista encaja bien con la estética de su álbum Motomami. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

De hecho el de ambos. No es es su secreto que el cantante de “Te Felicito” junto con Shakira adamira en demasía a su novia y más dijo: “¿Quién ha me ha robado mi casco?”. A lo que muchos de sus seguidores respondieron en la red social: “Tu Motomami“. nooo rauw alejandro no entres a esa habitación de hospital https://t.co/egx7nxBXLm— Adrián Galindo (@galiindo13) October 31, 2022

Esta es una de las parejas más sólidas de la industria musical hispana. Siempre se ven juntos y han hecho muchos trabajos como productores también de la mano. No se les conoce de ninguna diferencia. Se han tatuado ambos sus nombres en el cuerpo del otro y, aunque pocos sean los que aún no lo han notado, desde hace meses Rosalía usa un anillo de compromiso en su mano. Rauw Alejandro vía Tik Tok junto a Rosalía. pic.twitter.com/cT50DbMjLI— Rauw Alejandro Daily (@RauwDailyEsp) October 31, 2022

Así que no sería de sorprender que nos deleiten el próximo 2023. Por lo pronto, el 2022 cierra como un año de éxitos para ambos. Rauw con una gira que hizo por los Estados Unidos y la española con su primer Motomami World Tour, que lo llevó a países donde causó euforia colectiva. A esto les sumamos un amor sólido y complicado pocas vistas antes en el entretenimiento. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Sigue leyendo:

Rosalía se coloca una papaya en la entrepierna y ofrece un pedacito en Instagram

En enterizo de látex rojo Rosalía luce su figura disfrazada como un personaje de animé

Rauw Alejandro sorprende a Rosalía y le da tremendo beso en pleno concierto, en Inglewood

Rosalía impacta con peculiares botas en su cumpleaños 30 junto a Rauw Alejandro por Nueva York

Rosalía se come a caricias con Rauw Alejandro en plena discoteca de Puerto Rico

Rosalía muestra más abajo del abdomen en su nuevo videoclip “Despechá”