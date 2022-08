Rosalía muestra más abajo del abdomen en su nuevo videoclip “Despechá”

La cantante Rosalía por fin estrenó el videoclip de su éxito “Despechá”. En menos de 24 horas, el mismo ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en Youtube. Recordemos que este se grabó en Mallorca, España. En el mismo, la española usa en ellos unos cacheteros de jean que se abre y mostró más abajo del abdomen.

El director del videoclip de “Despechá” fue Stillz. Mismo con el que trabajó Rosalía para el video que sacó junto a Bad Bunny, “La Noche de Anoche“. Ahora la cantante catalana lo reclutó para su éxito “Despechá”. Mismo tema musical ya ha sido escogida como la canción del verano en toda España. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

La playas de Portitixol estuvo llena bronceador, gente tomando el sol, jugando volleyball de playa y pasándola a lo grande. Poco después que Rosalía sacara el tema “Despechá“, la misma montó un “challenge” en TikTok e Instagram y el mismo está recorriendo el mundo haciéndose cada vez miral . Todo indica que este pudiese darle la pelea al “challenge” de la colita de la brasileña Anitta, “Envolver”. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Rosalía se encuentra en el medio de su Motomami World Tour. En el mismo ha deleitado a muchos mostrando sus dotes como productora. Casi toda la parte de imagen y el concepto principal viene de su cabeza. Rosalía siempre ha dejado claro que le gusta llevar a cabo sus ideas y que a ella, nadie le puede decir nada más que sí a sus órdenes cuando de temas profesionales se trata.

La española incursionó en el género urbano de la mano de J Balvin. Su propuesta anteriormente seguía muchos aires flamencos. Ahora es mucho más urbano lo que está haciendo y le ha traído innumerables beneficios. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Durante el fin de semana Rosalía estuvo de paseo con su novio, el también reguetonero Rauw Alejandro, con quien tiene una relación de más de un año. Son inseparables y se apoyan mucho profesionalmente. Así que todo el mundo espera una posible de ambos. Mientras, les dejamos justamente el éxito que hizo que Rosalía dijera presente en el festival Coachella, “Con Altura” junto a J Balvin.

