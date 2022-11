Rosalía tiñe sus cejas de azul y patina con Rauw Alejandro por Madrid

No existe duda alguna que Rosalía está viviendo lo que podría ser uno de los mejores momentos de su vida. No sólo por los frutos que está dando su carrera artística, sino además por estar pasándola muy bien al lado de su gran amor, el también exponente de género urbano, Rauw Alejandro. Pero lo que llamó la atención de sus fans fueron sus cejas, mismas que pintó de color azul eléctrico.

En su paso por Madrid, España a propósito de la celebración de Los40 Music Awards, Rosalía y Rauw Alejandro disfrutaron de la estadía patinando por las calles de la ciudad. Se dejaron ver más enamorados que nunca.

🪐💙🪐💙🪐💙💙🪐🪐🪐💙 pic.twitter.com/yw5jxq7NtR— R O S A L Í A (@rosalia) November 8, 2022

Se cree que Rosalía quiso combinar el look de sus cejas con el del cabello de su novio Rauw. Tal como el intérprete de “Punto 40”, lo que por supuesto generó un sinfín de comentarios por parte de los seguidores de este gran amor en Instagram.

“Que guapa tú eres”, es el comentario posicionado en la publicación y es que lo escribió el mismísimo Rauw Alejandro. Entre otros populares mensajes destacaron los siguientes: “Me gusta como te queda el azul”, “Sois una pareja de guapos”, “Estáis cañón los dos madre mía cuando nazca de hay un raulillo chico”, “son guapos los dos”, escribieron los fans de La Motomami.

Rosalía triunfó en los Los40 Music Awards 2022

En una nueva entrega de Los40 Music Awards, Rosalía triunfó convirtiéndose en la favorita con siete nominaciones que le permitieron llevarse tres premios a casa: Golden Music Global, Mejor Álbum y Mejor Concierto por Motomami, todos ellos en categoría España.

Una motomami recoge el premio a Mejor Álbum en Categoría España: ¡Enhorabuena, @rosalia! 💃🏻



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí https://t.co/D4dONPTR7f pic.twitter.com/RkrLjUFz9K— LOS40 (@Los40) November 4, 2022

Además, este evento le permitió a Rosalía volver a subirse a un escenario a apenas de unas semanas de haber terminado su Motomami World Tour 2022. Mismo con el que demostró de qué está hecha en varias regiones del mundo. View this post on Instagram A post shared by LOS40 (@los40spain)

En esta última ceremonia que premia a la industria musical, la intérprete de “Saoko” y “Altura”protagonizó uno de los momentos más esperados de noche al actuar al ritmo de “La Fama”. Además lució un vestido negro de transparencias con el cabello corto y peinado de efecto mojado.Hipnotizado así al público que se mostró eufórico. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

“Mil gracias x la noche de ayer, gracias a todos los q me dais cariño”, escribió la artista junto a un álbum de varias imágenes que le permitirán recordar esta noche por siempre. Rosalía Red Carpet los 40 pic.twitter.com/PMpHxPOXoS— Dan|/ (@Mottoopapi) November 5, 2022

