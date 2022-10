En látex, Rosalía lanza Bizcochito Remix por Amazon Music

La espectacular Rosalía dejó a todo el mundo un tacón al publicar una foto en su cuenta de Instagram, donde viste un bodysuit muy mínimo por delante y uñas largas negras para anunciar que ha sacado Biscochito Remix por Amazon Music. Este es un tema original que hizo para la plataforma de reproducción musical.

Bizcochito ha sido una de sus más escuchadas canciones de Rosalía. Ahora sus fans podrán disfrutar de la versión Remix por Amazon Music. Además es un Dembow, género que tiene a varios artistas del urbano enamorados como Natti Natasha y Tokischa, quienes prácticamente lo llevan en la sangre por ser dominicana.

Rosalía lanza Bizcochito Remix por Amazon Music.

Sin embargo ya conocemos que a Rosalía le encanta tomar riesgos y casi siempre acierta y los convierte éxitos inmediatos, como estamos seguros que pasará con Bizcochito Remix. Para esta nueva versión la española y novia de Rauw Alejandro trabajó con el gran artista dominicano Haraca Kiko.

La canción mantiene el sonido y el coro: “Estoy muy feliz de compartir este remix de Bizcochito que hice con mis amigos Haraca y el productor LeoRD. ¡Espero que mis fans de Amazon Music se diviertan tanto bailando como yo!”, dijo Rosalía.

Bizcochito Remix.

La intérprete de “Despechá“, “Con Altura” y “Chicken Teriyaki” lanzó originalmente “Bizcochito” como parte de su tercer álbum de estudio Motomami lanzado en marzo de este año. La canción se convirtió en un éxito inmediato gracias a su base de dembow y melodías pegajosas, creando un movimiento viral en las redes y popularizando así esta canción de una manera sin precedentes. El título de la canción hace referencia a “Saoco”, el tema de 2004 de Wisin y Daddy Yankee, tomando la frase icónica “Y, ¿quién eres? ¡Tu bizcochito!” y transformándola en un momento de empoderamiento femenino.

“Estamos encantados de traerle a los fans una versión Amazon Original del éxito de Rosalía que ha cambiado el juego”, dijo Rocío Guerrero, Global Head of Latin Music en Amazon Music. “Estamos seguros de que esta canción encenderá un nuevo movimiento cultural y dará inicio a más colaboraciones de este tipo, continuando con la elevación de la música que conecta al mundo”. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

