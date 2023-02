Rosalía deja ver su ropa interior al usar un vestido lleno de cortes

Rosalía siempre encuentra tiempo para compartir con sus seguidores en Instagram fotografías que la muestran en momentos cotidianos, y ahora posó usando un vestido de mezclilla a la cadera y lleno de cortes que dejó ver parte de su ropa interior. Ella también se mostró grabando música, tocando el teclado y departiendo con amigos. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Hola ketal? Yo aquí viviendome la vida ya q en nada me voy de gira🙂ehhheheh”

En otra colección de imágenes la cantante aparece con diversos atuendos, como un traje de piel en color negro y un vestido rosa que usó para una reciente campaña publicitaria. Ella siempre se dirige a sus fans en un tono divertido: “Este finde de q os habéis disfrazado? Yo d nada ya k mi vida es un carnaval constante aki la prueba estas fotos son de un dia cualquiera en el trabajo ehjje😳”

Naturalmente, no podía faltar un video de TikTok que mostrara a Rosalía bailando, y ahora posó muy casual usando una blusa abierta y unos pantalones holgados. Tras su extensa y exitosa gira Motomami la artista española está lista para regresar a los escenarios, pero ahora con un show que presentará como parte de diversos festivales en países como Argentina, Chile, México, Paraguay, Brasil, Francia y Suiza, entre otros. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

