Con tanga nude y en topless Rosalía comparte una sexy selfie

Los fines de semana Rosalía comparte en Instagram fotografías que la muestran muy relajada y en distintos países; ahora destacó una selfie en la que aparece en su camerino, en topless y usando tan sólo una tanga nude. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “En verdad los domingos son mi dia fav🌼:))))))))”.

La cantante española es la imagen de una nueva campaña de Coca-Cola, e hizo uso de sus redes sociales para publicar un promocional en el que aparece con un largo vestido rosado, además de posar usando un atuendo negro de látex antes de montar una motocicleta y ponerse un original casco. Hasta el momento el video lleva más de 450,000 likes en Instagram. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Hace algunos días Rosalía obtuvo el premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo. Ella no estuvo presente en la entrega de esos reconocimientos pero de inmediato publicó en Instagram unas imágenes que la muestran saludando a sus fans, para después expresar su asombro: “MOTOMAMI GRAMMY WINNERR QUEEEEEEEEEEEEEEEE??” View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

También te puede interesar:

-En microbikini de hilos Rosalía luce su cuerpo desde Japón

-Rosalía se muestra al salir del baño, maquillándose y usando un sostén blanco