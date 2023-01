Rosalía se muestra al salir del baño, maquillándose y usando un sostén blanco

Foto: Kevin Winter for The Latin Recording Academy / Getty Images

Rosalía estuvo de gira durante gran parte del año pasado, y luego de un largo viaje a Japón ha retomado sus proyectos profesionales. Por ello publicó en TikTok un video en el que aparece mostrando su rutina matutina diaria, saliendo del baño y luciendo muy sexy al usar un sostén blanco mientras se maquilla, se peina y se cepilla los dientes. El clip ha causado sensación y lleva hasta el momento más de dos millones de reproducciones en esa red social.

La cantante acaparó las miradas en el desfile de la firma Louis Vuitton, que hace unos días se llevó a cabo en París para presentar la colección otoño-invierno de ropa para hombre. En su cuenta de Instagram ella compartió muchas fotos de su experiencia en ese evento y escribió: “Ayer cumplí uno de mis sueños: cantar en un desfile y desfilar haahh encima tuve la suerte de poder poner todas mis canciones favoritas a sonar en LVvvvv🤍🤍merciiiiiiiiiii”

Rosalía estuvo casi un mes en Japón, por lo que ahora es inevitable que regrese al trabajo y a preparar sorpresas para sus fans. Ella publicó otra colección de imágenes que muestran recuerdos de su viaje, y las complementó con el texto: “K pena cuando vuelves d las vacaciones”. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

