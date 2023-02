Rosalía luce su escultural figura usando lencería de color rojo

Rosalía se unió al extenso grupo de famosas que compartieron imágenes en Instagram con motivo del Día de San Valentín. Ella publicó una selfie en la que aparece luciendo su escultural figura al usar un conjunto de lencería en color rojo.

En otra imagen la cantante española presumió un gigantesco oso de peluche, al parecer un regalo de su novio Rauw Alejandro, quien posó recostado sobre el muñeco y junto a los obsequios que le dio Rosalía, entre los que destacaban varios comics y una waflera de Pokémon.

Ahora Rosalía está lista para otra celebración, pues ayer se anunció que será reconocida con el premio de Productora del Año que otorga la revista Billboard. La ceremonia se llevará a cabo el 1 de marzo en Los Ángeles y ella agradeció anticipadamente el reconocimiento en un video. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

