Rosalía mostró el ombligo con una camisa muy particular en el New York Fashion Week

La española Rosalía sigue causando sensaciones en las redes sociales, sobretodo ahora que ha sido una de las invitadas especiales en varios de los desfiles del New York Fashion Week, a los cuales ha llegado con unos modelitos que van en tendencia y que muestran el ombligo.

Parte de una camisa cubriendo solo el busto dejando el abdomen a la vista es la nueva moda. El el caso de La Motomami, lo ha podido acompañar de botas y hasta de plataformas con pantalones deportivos Adidas. Rosalía se está robando todas las miradas en la semana de la moda de Nueva York, a donde acudió por su puesto con su hermana Pili. View this post on Instagram A post shared by ROSALÍA (@rosaliacrave) Deslizar a la derecha. View this post on Instagram A post shared by Rosalia Fan Page (@rosalia_.fp) View this post on Instagram A post shared by Rosalia Fan Page (@rosalia_.fp)

Recordemos que Pilar es la encargada del concepto de imagen y dirección artística de La Motomami. El hecho es que Rosalía, como buena artista, anda poniendo de moda este tipo de camisetas abiertas en la pancita. Que sabemos que de pancita nada con la intérprete de “Saoko” y “Despechá”. Está más fitness que nunca y si no que lo diga la última foto que subió en tanga nude posando en frente del espejo o mejor aún, una en la que posó como Dios la trajo al mundo. View this post on Instagram A post shared by la rosalía 🇧🇷 (@queen.rosaliavt)

Otro de los éxitos que se ha apuntado Rosalía es el lanzamiento de una colaboración con Coca- Cola en la que además es imagen. Se trata de la bebida en versión Zero y con una imagen color violeta. Sin duda, un logro para una hispanohablante. Esto mismo lo logró Shakira con Pepsi hace más de 15 años también. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

A esto también debemos sumarle su última presentación en el desfile de Louis Vuitton, en el que cantó y usó un traje estilo oversize, muy parecido por cierto al que usaron los bailarines de Rihanna en el pasado Halftime del Super Bowl. De hecho, el jacket de ambas lucía muy similar también. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Otra que anda en esta tendencia es Karol G. Sin embargo, esta se arriesga menos a variar las casas de diseño y básicamente se ha casado con Balenciaga, muy a pesar de las polémicas suscitadas por la presentación de la última colección. El hecho es que lo oversize sigue de moda y las camisas de ombligo afuera también, gracias a la española Rosalía. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Sigue leyendo:

En látex, Rosalía lanza Bizcochito Remix por Amazon Music

Rauw Alejandro sorprende a Rosalía y le da tremendo beso en pleno concierto, en Inglewood

Rosalía deja ver el hilo de su microtanga al posar para la revista Rolling Stone

Rosalía hace sensual perreo, luciéndose en minifalda y botas altas