En bikini, Becky G se sumerge en el mar y anuncia nueva canción “Arranca” con Omega El Fuerte

Becky G está imparable. La cantante se puso un bikini blanco, se sumergió en el mar y dio a conocer en Instagram su nueva canción “Arranca” a colaboración con Omega El Fuerte. Además dijo que el mismo verá luz el 10 de marzo.

Pero la cosa no queda ahí, Becky G viene con muchas sorpresas más. La cantante también grabó un tema en regional mexicano con la agrupación Fuerza Régida. El tema musical se llama “Te Quiero Besar” y como ella misma explicó esto es algo que la llena de mucho orgullo justamente por sus raíces mexicanas. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Edgar Barrera es el productor del disco entero que estrenará Becky G en ese género. El mismo dijo que mezcla lo antiguo del regional con lo que están haciendo las nuevas generaciones. Corridos tumbados, otras tipo Mariachi, y muchas nuevas mezclas que experimentaron y que quedaron muy buenas.

Hace pocas semanas también había dicho presente en el Fashion Week de Nueva York donde posó junto a su homólogo y amigo J Balvin y donde también causó todo un alboroto entre sus fans en las calles de Brooklyn. Ahí la comunidad mexicana de la zona llegó a darle todo su apoyo, amor y cariño. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg) View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

En los pasados Premio Lo Nuestro 2023. Becky G también se alzó con un galardón junto a Karol G por su tema “MAMIII” en la categoría a Canción del Año. Ninguna de las dos asistieron a la ceremonia pero sí se llevaron grandes piropos en las redes sociales.

Becky G sigue trabajando muy fuertemente. Esto sin mencionar que dentro de poco contraerá nupcias con su novio el jugador de el futbolista del FC Dallas Sebastian Lletget. En medio de un muelle en la ciudad de Los Ángeles el deportista le entregó un anillo de compromiso a la intérprete de “Sin Pijama” y “Fulanito”. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Becky G y Sebastián tienen más de 3 anos viviendo juntos. Siempre ha defendido su relación. Cuando le preguntan por las apretadas agendas, ella asegura que el amor lo puede todo inclusive eso. Nunca tuvo presión de casarse. De hecho aseguraba que se estaba gozando su relación tal cual cómo es.

“Me estoy tomando mi tiempo y eso me da mucha felicidad. Creo que en nuestra relación es algo muy bonito que somos amigos primero”, asefuró.

Ambos se apoyan mutuamente. Si no es Sebastián que está viéndola triunfar sobre el escenario es Becky G la que va a sus juegos y grita como una fan más.

Aquí les dejamos el tema de Becky G con Fuerza Regida “Te Quiero Besar”, que hasta el momento de cierre de esta nota acumula 11 millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Becky G se nalguea a Chiquis Rivera y juntas hacen ardiente baile

Becky G se luce en mini falda y croptop para la portada de Cosmopolitan

Karol G y Becky G pusieron de pie el Crypto.com Arena de Los Ángeles

En hilo dental, Becky G moja sus atributos en “La Ducha” junto Greeicy, Tini y Elena Rose