Novio de Becky G, Sebastian Lletget, admite mal comportamiento y le pide perdón

El futbolista y prometido de Becky G, Sebastian Lletget, ha publicado un comunicado en el que admitió su falta hacia la cantante nacida en Inglewood y le pide perdón por lo mismo. Además también dejó entrever que fue víctima de extorsión.

“Durante un momento del que me arrepiento profundamente, un lapso de 10 minutos en el que perdí mi juicio, se convirtió en una plataforma para una extorsión. Para Becky G, tú has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo opuesto, lastimándote y faltándole el respeto a la persona que más amo en mi vida“, aseguró el prometido y jugador del FC Dallas, Sebastian Lletget.

Todo esto comenzó después que una mujer en Instagram publicara unos videos, audios y hasta algunos extractos del chat que mantuvo con Sebastian Lletget en un viaje que éste tuvo a España. En los mensajes se podía ver cuando el futbolista le pedía disculpas también en algún momento a esta mujer. Ella dijo que se quería comunicar con Becky G para enviarle pruebas de que él le fue infiel con ella y que tenía también fotos del deportista desnudo. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Becky G se comprometió con Sebastian Lletget

Hace apenas en noviembre la pareja se comprometía en un muelle en Los Ángeles. El jugador del FC Dallas le entregaba un anillo a su novia de hace casi 7 años y ella estaba de emoción. Hasta los recientes rumores que ya tienen un semana y que se confirmarían con el comunicado que él publicó hace unas horas, Sebastian y Becky era una de las parejas más “sólidas” de la industria del entretenimiento y del deporte. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Por lo pronto, la intéprete de “MAMIII”, “Sin Pijama” y “Esquemas” ya hizo su primera aparición pública después de todo el escándalo por la infidelidad. Mientras él se compromete a tomar un programa sobre salud mental para tratar sus problemas, Becky G y animó el juego de Angel City FC. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Por otro lado, su último videoclip, mismo que grabó con el merenguero dominicano Omega El Fuerte, “Arranca” sigue acaparando más de 5 millones reproducciones en Youtube (hasta el momento de cierre de esta nota).

