Becky G se impone ante Karol G y Shakira con 9 nominaciones a los Latin American Awards 2023

No hay duda que la chica del 2023 al menos en los Estados Unidos es Becky G. No sólo fue galardonada con el premio de Impact Performing en los pasados Billboard Women in Music Awards 2023 sino que se acaba de alzar con 9 nominaciones en los próximos Latin American Awards a celebrarse el 20 de abril en Las Vegas. Ocupando así el primer lugar de artistas femeninas con más nominaciones dejando atrás a Karol G y a Shakira.

La edición número 8 de los Latin American Music Awards que hace Univision, UNIMÁS y Galavisión se llevará a cabo en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Al darse a conocer las nominaciones, la cantante de origen mexicano, Becky G, quedó como la estrella con más en su haber para esta edición. Son un total de 9 nominaciones.

Canción del año, Colaboración del año y Mejor Colaboración Pop Urbano por su colaboración con Karol G en “MAMIII”, Álbum del año y Mejor Álbum Pop por su último trabajo “Esquemas”. Mejor Canción por “Bailé con mi Ex”, Mejor Colaboración – Regional Mexicano por su más reciente tema con Marca MP “Ya Acabó”. Pero además está también en Artista del Año y Mejor Artista Pop. Veremos que conquista en los AMA’s 2023.

Pero la cosa no queda ahí. Al igual que sus amigas Karol G, Anitta y Chiquis Rivera, Rebbeca Marie Gomez (como se llama en la realidad) estuvo nominada al Latin Grammy 2022. También tiene en su haber varios discos de platino en Estados Unidos en México y discos de oro en México.

Hace apenas unos días, Becky G lanzó su nuevo videoclip que pertenece al tema “Arranca”. Mismo que se aleja un poco del género urbano y que es una colaboración con el cantante de Dembow, Omega El Fuerte. Las grabaciones se hicieron en una playa 2,1 millones de reproducciones en Youtube.

La próxima presentación en vivo de Becky G es en Coachella Festival 2023 en Indio, California. El año pasado cantó junto a sus amigos de Grupo Firme y también con su amiga inseparable Karol G. Fue la primera vez que interpretaran su éxito “MAMIII” juntas en un escenario.

