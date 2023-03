Usando biker shorts negros Becky G se muestra entrenando en el gimnasio

Becky G se presentará en el Festival Coachella el 14 y 21 de abril, y desde ahora se está preparando físicamente, como lo dejó ver en un video que compartió en sus historias de Instagram. Ella aparece en el gimnasio acompañada de su entrenador mientras practica boxeo.

En otro clip la cantante lució su figura en biker shorts negros mientras realizaba ejercicios en el piso para fortalecer sus piernas. Su afición por el box no es algo nuevo, ya que comenzó a practicar ese deporte desde 2020, para liberar tensiones y tonificar todo su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Aunque Becky ya tiene listo su próximo álbum en el género de regional mexicano, su más reciente sencillo “Arranca” (en colaboración con Omega) ha sido todo un éxito; en tan sólo dos semanas el videoclip de la canción lleva hasta el momento más de cuatro millones de vistas en YouTube.

