Becky G enternece las redes al mostrarse en gafas, ¡y sin una gota de maquillaje!

Luego de una temporada fuera de su natal Los Ángeles, la cantante de ascendencia mexicana Becky G volvió al lugar que la vio nacer y sorprendió al lucir radiante en un modelito cómodo y sin una gota de maquillaje. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de temas como “Shower”, “Mamiii” y “Sin Pijama” realizó una inesperada dinámica de preguntas y respuestas con sus millones de seguidores.

Durante su interacción, Becky G no tuvo miedo de mostrarse al natural y sin una gota de maquillaje, algo que no pasó desapercibido para su comunidad digital, por lo que no dudaron en hacer mención de ello.

Becky G vía Instagram. pic.twitter.com/OuE0d7nOK6 — Miss News (@MissNews5) February 28, 2023

A lo largo de su trayecto, la joven de 25 años dio respuesta a cuestionamientos sobre su nuevo lugar de residencia, Texas, así como de su próxima boda con el futbolista Sebastian Lletget. Recordemos que fue apenas hace unos meses cuando la famosa anunció su compromiso con el deportista a través de una tierna sesión de fotos.

“Sebastián, hiciste mi sueño realidad. Fue aún más honesto, puro, emocional y más hermoso de lo que pude haber imaginado. Sí, un millón de veces sí”, escribió Becky G para acompañar un conmovedor video del momento en el que Lletget le pidió matrimonio.

No pasó mucho tiempo antes de que celebridades como Karol G, Natti Natasha, Carlos Rivera y Francia Raisa se pronunciaran al respecto en la sección de comentarios. “OMG Mamiiii, que todas las noches sean de boda y que todas las lunas seannnn de miel !!!! FELICIDADES”, escribió la denominada ‘Bichota‘.

Te puede interesar:

• En blazer y mini falda, Becky G dio una cátedra de estilo y sensualidad en la Semana de la Moda en Nueva York

• Becky G desató furor con un modelito de “oro” que se abrazó a sus curvas

• Becky G presume su bronceado al mostrarse muy relajada y usando minibikini