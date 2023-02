Becky G presume su bronceado al mostrarse muy relajada y usando minibikini

Becky G tiene una figura espectacular, y ahora dio una sorpresa a sus fans al compartir en sus historias de Instagram un video grabado por ella misma en el que aparece recostada y relajándose, mientras luce su bronceado al usar un minibikini de hilos.

Desde hace tiempo la bella cantante está preparando un álbum que marcará su regreso a la música, sólo que esta vez no será de reguetón, sino de regional mexicano. Ella parece estar ya muy adentrada en ese estilo, pues usó el tema “Bebe dame” de Fuerza Regida x Grupo Frontera como fondo musical de otro clip que la muestra junto a la piscina, tomando unos tragos con amigos y paseando por un muelle.

Becky obtuvo más de 578,000 likes por un post compuesto por fotos y un video en el que aparece en su casa, ingresando a la cocina y luciendo muy sexy en un conjunto de saco y pantalón de color dorado. Sus seguidores en Instagram aumentan, y ya son más de 35 millones. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

