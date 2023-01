Chiquis Rivera se deja ver en la calle con Becky G y ambas posan de espaldas, usando ajustados vestidos

Gran sorpresa dio Chiquis Rivera a sus fans al compartir en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece junto a su amiga Becky G. Ambas posaron sentadas y de espaldas, usando ajustados minivestidos; se rumora que podrían hacer una colaboración, sobre todo después de que Becky informó que estaba trabajando en un álbum de regional mexicano, el cual lanzaría este año.

En su cuenta de TikTok la cantante se mostró a bordo de un auto y usando ropa deportiva negra mientras interpretaba su más reciente sencillo “Porque soy abeja reina”, aumentando la intensidad hasta llegar a hacer movimientos de boxeo; el mensaje que escribió junto al clip fue: “Hay algunos que dan pena ajena…”

Chiquis también dejó ver su preferencia por “Music sessions #53”, el tema de Shakira que está causando sensación, y se grabó en la pista de baile cantando y bailando esa canción, siendo acompañada en un momento por su amigo Antonio Estrada. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

También te puede interesar:

-En minivestido de red Chiquis Rivera baila junto a la piscina

-Usando body con estampado de panal, Chiquis Rivera presenta su nueva y sexy imagen