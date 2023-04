Ángela Aguilar estrenó canción con el rockero argentino Fito Páez: “Brillante Sobre el Mic”

El reconocido músico Fito Páez ha hecho una colaboración muy especial con una cantante muy querida dentro del regional mexicano y la música latina, Ángela Aguilar. Grabaron el tema del argentino “Brillando Sobre el Mic”, que está incluída en el exitoso disco “El Amor Después del Amor” del cantante nacido en Rosario.

“Conocí a Ángela Aguilar en una gala de Latin Grammy hace unos cuantos años. Apareció sola frente al micrófono ante un auditorio que rugía por los cuatro costados. No sabía nada de ella. Comenzó a cantar una versión a capella de ‘La llorona’. En la segunda estrofa todo el auditorio parecía víctima de una hipnosis colectiva y la joven y talentosísima artista mexicana, logró sumergirnos en un silencio escalofriante propio de un film de David Lynch. Inolvidable”, confesó Fito Páez sobre el momento en que vio por primera vez a la hija de Pepe Aguilar.

Además el también intérprete de “Mariposa Technicolor” cuenta de la primera vez que cantaron juntos en Los Ángeles el tema “Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón”, Aguilar volvió a deslumbrar a todo el auditorio presente.

Por eso el amigo del rockero argentino Charly García escogió a Ángela Aguilar para interpretar la canción que le compuso a la mujer que más ha amado en su vida, Fabiana Cantilo. “Brillante Sobre el Mic” es cantada por la joven que ha dejado el nombre de la música latina muy en alto.

Fito Páez rememora su música

De esta manera, Fito comienza a dar a conocer una nueva vuelta de su exitosa carrera. Un disco que lo llevó a casi todos los rincones del mundo y que marcó una etapa del rock en español. Esto sin mencionar que catapultó el rock argentino junto a varios paisanos y colegas, como uno de los mejores de la región. View this post on Instagram A post shared by Fito Paez (@fitopaezmusica)

Durante el 2022, Fito Páez estuvo de gira y llegó a albergar más de 70 mil personas durante dos históricas noches en el Estadio de Vélez Sarsfield, en la Ciudad de Buenos Aires. Su nuevo álbum pero editado ahora en 2023 y que lanzará en Mayo ya dio a conocer entonces este primer single con Ángela Aguilar.

El videoclip del tema lo dirigió Diego Álvarez. El mismo se desarrolla en una exposición de arte, donde Fito y Ángela interactúan. Por Ahora se los dejamos para que lo disfruten mientras esperamos el disco.

Sigue leyendo:

– Danna Paola, Angela Aguilar y Zuleyka Rivera también presentarán los Latin AMA’s 2023

– Ángela Aguilar anuncia su “Piensa en Mí” Tour por los Estados Unidos

– Natanael Cano llena de halagos a Ángela Aguilar y le pide disculpas a Pepe Aguilar

– Ángela Aguilar posó en ¡chanclas! Cero Glamour