Natanael Cano llena de halagos a Ángela Aguilar y le pide disculpas a Pepe Aguilar

Natanael Cano al parecer ya quiere olvidar un momento de su vida en el que se hizo de palabras con Pepe Aguilar. Pues reveló que eso lo tiene más que avergonzado y aprovechó para lanzarle algunos halagos a la hija de él, Ángela Aguilar.

Durante la conferencia de prensa que brindó en la Ciudad de México se mostró como pocas veces, pues no anduvo lanzando comentarios fuera de lugar como solía hacerlo.

Incluso aseguró que esa pelea en redes sociales con el intérprete de “Por mujeres como tú” le hizo crecer como persona y aprender muchas cosas.

“Que te puedo decir ahora que tengo 22 años, ese problema lo tuve a los 18-19. Yo creo que he aprendido bastante y me sirvió de algo. Quedó en el pasado, mis bendiciones, lo mejor para la familia Aguilar, que ojalá que sigan rompiéndola de hoy y para siempre” NATANAEL CANO

Fue en 2020 cuando Cano estalló contra Pepe, quien había declarado que la música actual era “mediocre, chafa y pinche”. Algo de lo que se sintió aludido el propio Natanael, pues Aguilar también criticó los nuevos géneros como el de Cano, “Corridos Tumbados”.

Pero en esta conferencia se le vio a Natanael irreconocible, pues además de hablar de ese tema que según él ya tiene más que superado, aprovechó para pedir que apoyen a artistas como Ángela Aguilar.

A quien no paró de halagar por el trabajo que ha hecho con el Regional Mexicano, cumplidos que no pasaron desapercibidos para nadie, pues no es la primera vez que demuestra su gusto por la cantante estadounidense.

“Que apoyen, que apoyen el talento mexicano, que apoyen a Ángela que es talentosísima, bella, hermosa” NATANAEL CANO

Para finalizar, Natanael confesó que a él no le interesa grabar con Maluma alguna canción, pues para él le interesaba ser el primer artista mexicano en poder colaborar con el colombiano.

“Ya teníamos el tema grabado con Maluma, yo pensé que iba ser el primer artista del regional con el que él iba a sacar un tema. En ese proceso sacó una canción con Grupo Firme y, en ese momento, me molesté, dije yo quería ser el primero que grabará una canción. No me tomó la importancia y no se llevaron a cabo las cosas. Me sentí”. NATANAEL CANO

También te puede interesar: