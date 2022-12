Natanael Cano sufre aparatoso accidente en motocicleta y es llevado al hospital ¡Así fue el percance! | VIDEO

El cantante mexicano, Natanael Cano se encuentra en la Clínica del Noroeste en Hermosillo, Sonora en donde se recupera de los golpes que sufrió debido a la volcadura, otra de las cosas que argumentó es que su salud está mejorando y que las personas que disfruten de dicha práctica deben tener en cuenta su seguridad y tomar algunas medidas de prevención.

“Mi gente tuvimos un pequeño accidente en la pista de Sonora de aquí de motocross, les mando un saludo a toda la plebada que le gusta andar bien recio, nos tocó pasar por esto viejones, no pasa nada, hay que darle para adelante, aquí andamos echándole ganas que no estuvo pelada no estuvo fácil el golpe”.

Seguido de dicho video dio a conocer algunas grabaciones de las personas que presenciaron el momento en el que cayó de la motocicleta”, cabe destacar que con el humor que se le caracteriza en uno de los clips puso de fondo la canción “se marchó” de José Luis Perales.

Cano pudo haber expuesto algunas de las razones que propician al accidente, pues aseguró que si no entrenas lo suficiente se pueden sufrir este tipo de situaciones que como consecuencia pueden ser cosas peores a los que a él le tocó vivir.