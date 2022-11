¡Tokischa y Natanael Cano juntos! Religión, armas y dolor en su nuevo videoclip “Kilos de Amor”

Si hay dos cantantes que sean polémicos dentro de la industria esos son la dominicana Tokischa y el mexicano Natanael Cano. Pero al mismo tiempo son de los más talentosos artistas hispanos que hay actualmente y si no nos creen, vean sus números en las distintas plataformas digitales. Pues resulta que este par de raperos, una en el género urbano y el otro en el regional mexicano con sus famosos corridos, han unidos talentos en su nuevo videoclip de la canción “Kilos de Amor”.

En el mismo, Tokischa es una novia y Natanael Cano, el galán. Por supuesto de una manera muy particular, cruda y muy al estilo de ambos. Sin miedo al qué dirán hicieron esta increíble pieza en la que cantante oriunda de República Dominicana entona un corrido y deja a todos en un tacón con su talento. Así que este par está junto y hasta se profesan cariño en “Kilos de Amor”, un historia romántica muy particular donde las armas, la religión, el dolor y la fiesta están a la orden del día.

La casas discográficas responsables de este videoclip es Sony Music Latin junto a Paulus Music. Ambas sirvieron de plataforma para difundir las crudas y explícitas imágenes de la supuesta boda de Tokischa y Natanael Cano. Aquí se unen el Trap Latino y el Corrido Tumbao.

“Es una historia de amor roto. Además, en el video musical y el arte de la portada, ambos

artistas imitaron el doloroso e icónico amor de Frida y su marido, Diego Rivera. El simbolismo de ellos recrea la nueva y atrevida creatividad de Tokischa y Natanael en la era moderna”, dice Sony Music Latin.

El director fue Raymi Paulus y el video musical fue hecho en México. El corrido está marcado a lo largo de la pieza y predomina sobre el género urbano en esta oportunidad. La historia, el amor imposible y la separación del mismo se representa en una iglesia del bajo mundo.

Tokischa es una artista dominicana que ha triunfado tanto, que ya hasta grabó con Madonna. Natanael Cano es sin duda el preferido de los corridos y el pionero del corrido tumbao cuyo talento y éxito está más que demostrado. View this post on Instagram A post shared by Tokischa Altagracia Peralta (@tokischa.popola)

