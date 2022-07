Natanael Cano asegura que es el cantante “con más futuro y talento” de México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Natanael Cano vuelve a causar polémica en redes sociales, en esta ocasión tras reflexionar sobre la posibilidad de convertirse en el artista con más futuro y talento de todo México, aunque también advirtió que su éxito podría llegar a nivel internacional.

Natanael Rubén Cano Monge, conocido como Natanael Cano, es un cantante originario de Hermosillo, Sonora, que continúa sorprendiendo con su propuesta musical denominada corridos tumbados de la cual es precursor, por lo que inclusive lo han ovacionado en importantes festivales de música y en cada show que se presenta; es por ello que recientemente se cuestionó sobre los alcances que podría llegar a tener no solo en México, sino que también a nivel global.

Fue exactamente a través de las historias de su perfil oficial de Instagram, en donde el rapero y cantautor del género regional mexicano reflexionó acerca de su prometedor futuro en la música. En la grabación que fue retomada por otras cuentas dentro de esta misma red social, como la de Elisa Beristain, Cano lanzó una desafiante pregunta a sus 3 millones y medio de seguidores.

“Pregunta seria… ¿Ustedes creen que en México exista alguien con más futuro, talento, que yo?”. Natanael Cano

Enseguida, destacó que la anterior es una duda que siempre ha tenido, pero que hasta el momento no ha logrado encontrar una respuesta que le convenza.

“Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro… así que no creo“, agregó.

En su profunda reflexión se mostró confiado de poder alcanzar este objetivo y llegar a ser el artista número uno de México y el mundo entero.

“Estamos hablando de México nomás. Pero nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país. Ustedes tranquilos, yo nervioso, que el artista número uno va a ser mexicano”, sentenció en sus polémicas declaraciones.

Ya para finalizar hizo algunas cuentas sobre su edad y la de otros cantantes que actualmente son considerados como los más exitosos, quienes asegura, rondan los 25 y 30 años: “Tengo 21, los que están número uno, ahorita tienen 26, 25, otros 28, 30. Nomás reflexionando…”.

No cabe duda que el intérprete de temas como “Amor tumbado” y “Yo vengo de barrio” le gusta llamar la atención con los mensajes que continuamente realiza en sus redes sociales, ya que también presumió los millones de dólares que gasta comprando mansiones.

“Me gasté 2 millones de dólares en mi segunda casa porque la primera se la regalé a mis papás. Esa me costó 1 millón casi y aún me sobra para comprar otra en Barcelona“, escribió sobre una historia más.

También te podría interesar:

–Natanael Cano posa con animales encadenados y lanza inesperado mensaje

–VIDEO: ¿Natanael Cano le cierra las puertas para trabajar con Pepe Aguilar?

–Natanael Cano destroza su auto de lujo deportivo y así quedó