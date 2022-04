Natanael Cano celebra el éxito de sus corridos tumbados en Coachella 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

México se hizo presente nuevamente en el festival Coachella 2022, hasta donde Natanael Cano llegó con sus corridos tumbados la noche del pasado domingo 17 de abril.

El regional mexicano se apoderó del escenario durante el primer fin de semana del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella de este año, pues además de las exitosas presentaciones de Grupo Firme y Banda MS, Natanael Cano sorprendió a los asistentes con su propuesta musical denominada corridos tumbados, con la que fue ovacionado de principio a fin.

Fue el pasado 17 de abril entre las 18:35 y 19:15 horas cuando miles de asistentes recibieron con euforia al músico apasionado del trap, quien en esta ocasión volvió a brillar interpretando sus grandes éxitos, entre ellos “Amor Tumbado” que lanzó en 2019 y que sigue colocándose como uno de los favoritos.

Asimismo, provocó las ovaciones de sus fanáticos cada que mencionaba el nombre de México sobre el escenario.

Al finalizar su presentación, Natanael Cano utilizó su cuenta oficial de Instagram para agradecer a quienes lo acompañaron durante su debut en uno de los eventos musicales más importantes de Estados Unidos, lo que representa un sueño cumplido en su carrera y que espera repetir el próximo 24 de abril, pues también forma parte del cartel de cierre de este año. View this post on Instagram A post shared by Natanael cano (@natanael_cano)

Poco antes de viajar a California, el cantante de 21 años utilizó el mismo perfil social para mostrar el lujoso avión en el que llegó a Coachella, asegurando que era el más grande porque no quería que se cayera a la vuelta, y una vez listo para subir pidió a sus fanáticos estar al pendiente de su show.

“Vamos para Coachella, toda la gente de Coachella pendientes hoy cantamos, salimos de Hermosillo para Coachella directos“, dijo en la grabación. View this post on Instagram A post shared by Natanael cano (@natanael_cano)

También te podría interesar:

–Natanael Cano bromea con ser presidente en 2070

–Ovi arremete contra Natanael Cano y asegura tener pruebas del mexicano con su novio

–Natanael Cano recompensa a fan que le ayudó a encontrar su visa: “Gracias de corazón”