Fans de Grupo Firme señalan que hubo racismo y “latinofobia” en el festival Coachella 2022

Grupo Firme arrasó en Coachella 2022 el pasado 15 de abril y aunque su participación fue una de las más ovacionadas del fin de semana algunos fanáticos de la agrupación de regional mexicano expresaron su enojo a través de las redes sociales debido a que no transmitieron en tiempo real la presentación, lo que provocó que el festival de música fuera señalado como racista.

Eduin Caz, Jhonny Caz, Joaquín Ruíz, AB Luna, Dylan y Christian hicieron historia al presentarse en el escenario principal del Festival de Música y Artes de Coachella Valley durante su primer fin de semana, compartiendo escenario con otras estrellas de talla internacional como Anitta, MIKA, Dniel Caesar, Ari Lennox y Harry Styles.

Sin embargo, algunos fanáticos recurrieron a las redes sociales para expresar su enojo debido a que, tanto el show de la agrupación mexicana como el de la cantante brasileña Anitta, no fueron transmitidos en vivo, señalando al evento como racista.

Este año, Coachella utilizó la plataforma de YouTube para transmitir en vivo el festival mediante tres canales oficiales, pero el show de la agrupación mexicana programado para el sábado 15 de abril de 19:10 a 20:00 horas fue suprimido y en su lugar solo hubo comerciales, para después continuar con la presentación de la cantante Carly Rae Jepsen.

Por supuesto, esto provocó el enojo de los fanáticos de Grupo Firme, quienes expresaron su enojo: “No se me olvida que no hubo livestream aun cuando estaban en el escenario principal“, “Se me hace muy racista de parte de Coachella que no pasen el concierto de Grupo Firme”, “Tres canales de Coachella en Youtube y Grupo Firme no será transmitido en ninguno? ¡Latinofobia!“, “Coachella es racista si no transmiten a Grupo Firme“, “No van a transmitir a Grupo Firme, se me hace una falta de respeto”, escribieron algunos fanáticos.

Se me hace muy racista de parte de Coachella que no pasen el concierto de Grupo Firme — VIRGOSONGS (@Tafahut) April 16, 2022

Mientras que el el músico Ricky Reed escribió en su cuenta de Twitter: “Me uno al enojo de todas las voces que en coro hablan sobre Coachella por no transmitir el set de Grupo Firme. Leyendas”.

Add me to the angry choir of voices about Coachella not streaming Grupo Firme set! Legends!!!!!— Ricky Reed (@rickyreed) April 16, 2022

A pesar del enojo de sus fanáticos, la agrupación mexicana envió un mensaje de agradecimiento por salir en su defensa, destacando que lo que realmente importó fue que vivieron una noche única que recordarán por siempre.

“Viernes 15 de abril. Una historia que jamás lo olvidaremos. Hicimos lo que teníamos que hacer y disfrutamos como teníamos que disfrutar. Gracias a todos por siempre estar con nosotros defendiéndonos a capa y espada. Esperemos se sientan orgullosos de nosotros, así como nosotros nos sentimos orgullosos de tener a los fanáticos más chingones. México presente en Coachella”, escribieron junto a una serie de imágenes.

Por su parte, la organización del evento informó a través de YouTube que la presentación de Grupo Firme será transmitida el segundo fin de semana del festival, es decir, entre el 21 y 24 de abril.

