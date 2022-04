VIDEO: Así fue la presentación de Grupo Firme en Coachella en la que Eduin Caz cantó sin camisa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Grupo Firme debutó en el famoso Festival de Coachella 2022, una de las fiestas musicales más importantes de Estados Unidos, en el que miles de asistentes corearon estrofas como las de canciones como “Ya supérame porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti”.

Tras dos años en los que no se pudo llevar a cabo por la pandemia este magno evento, Coachella tuvo un arranque impresionante pues fue una de las ediciones más latinas hasta la fecha. En el line up destacan artistas mexicanos como Natanael Cano y sus “corridos tumbados”, Ed Maverick, Banda MS y Grupo Firme, el cual se lució en su presentación del primer día.

¡Grupo Firme se presentó con gran éxito en el reconocido festival de música Coachella, en donde Eduin Caz sorprendió al desnudarse! 😱🔥✨🎤EsteSábadoPido pic.twitter.com/oRQg1lKNG5 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 16, 2022

Por medio de sus redes sociales, la banda liderada por Eduin Caz compartió varios momentos desde su llegada en avión privado al festival, los accesos, hasta el escenario con un lleno total donde se escucha a los asistentes cantar sus canciones.

“Gracias a todos ustedes por hacer todo esto posible, los amamos, familia”, escribió Grupo Firme en una historia de Instagram. Mientras que su vocalista de la agrupación publicó algunas imágenes tras el concierto en donde se le ve sin playera: “El día de ayer fue el primer di que me anime a cantar sin playera. Me siento contento con el cambio de mi vida. No es nada fácil, pero voy en proceso firme”. CÓMO ESTAR AHÍ 🤧🔥



(Y no se me olvida que no hubo livestream aún cuando estaban en el escenario principal 🙄)#GrupoFirme #Coachella pic.twitter.com/8aKcgsOICr— 𝓵𝓲𝓵𝓲 ):) (@aitelune) April 16, 2022

Previo a esta presentación, la agrupación tijuanense anunció una quinta fecha en el Foro Sol de la Ciudad de México, después de exitosos conciertos en marzo que llegaron a ser sold out, la banda mostró que su fama también en festivales internacionales como Coachella.

¿La transmisión falló?

Los seguidores de Grupo Firme que no pudieron asistir a Coachella también se quedaron con las ganas de ver la transmisión en vivo por YouTube, ya que la banda no apareció en ninguno de los tres canales disponibles, motivo por el cual el festival fue acusado de exclusión. La verdad yo si quería ver a grupo firme, los de Coachella son latinofobicos por no ponerlos en su livestream— Fer ²⁸ VOY A VER A LOUIS Y HARRY (@feertpwk) April 16, 2022

Incluso el productor musical y cantautor estadounidense Ricky Reed expresó su molestia: “Me uno al enojo de todas las voces que en coro hablan sobre Coachella por no transmitir el set de Grupo Firme! Leyendas”. EN TU PERRRRAAAA VIDA



🔥🇲🇽 #GrupoFirme #Coachella pic.twitter.com/LAPb43ZqJ3— 𝓵𝓲𝓵𝓲 ):) (@aitelune) April 16, 2022

Pero no todo estuvo perdido, pues como consuelo quedaron los videos de redes sociales dieron cuenta de cómo se vivió en el festival la presentación de la banda de regional mexicano, donde se vivió mucho baile, sombreros y buen ambiente, uno de los que más cantos de despecho generó fue precisamente uno de sus grandes éxitos: “En tu perra vida”.

