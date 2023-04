Danna Paola, Angela Aguilar y Zuleyka Rivera también presentarán los Latin AMA’s 2023

Los Latin American Awards 2023 está a sólo días de verse en las pantallas de Estados Unidos y varios países de Latinoamérica incluyendo México. Ahora la cadena Univision ha dado a conocer que las mexicanas Danna Paola y Angela Aguilar, en conjunto con la puertorriqueña Zuleyka Rivera, también dirán presentes en el escenario.

No sólo con shows como ya se sabía de la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar, sino que también tendrá la oportunidad de presentar una de las categorías al igual que su homóloga en el pop, Danna Paola. Por supuesto, la sensualidad y belleza de Zuleyka Rivera, quien siempre es una de las favoritas para presentar premios, hará que muchos se queden pegado a las pantallas para disfrutar los próximos Latin AMA’s 2023 desde Las Vegas.

A ellas se les unirá Banda Los Recoditos, Mar Solís, Mario Bautista, Roselyn Sánchez y Steve Aoki. Esto a los grandes conductores de la noche que ha dispuesto TelevisaUnivision: Julián Gil, Natti Natasha y Migbelis Castellanos. Por supuesto, la noticia de Angela, Danna y Zuleyka tiene a muchos emocionados.

La velada también ofrecerá un estreno mundial de Lil Jon y Pitbull, un adelanto de las canciones inéditas de Mr. Worldwide con Vikina y Omar Courtz, y el debut televisivo de la colaboración más reciente de Lyanno, Tu recuerdo, con Emilia y Wisin. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

No sólo Angela Aguilar, Danna Paola también iluminará el escenario de los LATIN AMAs cantando con una presentación impresionante. La premiación se transmitirá simultáneamente por Univision, UniMás y Galavisión el jueves 20 de abril a las 7p/6c.

Además también se unirá a ellas, Jesse & Joy que harán algo con Legacy Latin American Music Awards, Carlos Vives en una presentación de “La Tierra del Olvido”.

El rapero Lil Jon dará inicio a la celebración en los Latin AMAs junto a Pitbull con el estreno mundial de “Jumpin”, su singular interpretación del clásico “Jump Around de House of Pain“. Lyanno, la potencia del genero urbano y ganador de múltiples discos platino, subirá al escenario con la sensación del pop Emilia y la leyenda Wisin para el debut de “Tu Recuerdo”.

