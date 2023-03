Clarissa Molina entró a la intimidad de Pepe Aguilar y Carlos Vives

Clarissa Molina tiene rato mostrando abrebocas de un proyecto en el que tiene rato trabajando de la mano de su casa, Univision. Se trata del Latin AMAs: LEGACY en el marco de los Latin American Music Awards 2023. La dominicana se metió en la intimidad de dos grandes de la música latina: Carlos Vives y Pepe Aguilar.

Con la simpatía que caracteriza a la reportera de El Gordo y La Flaca, Clarissa Molina, el cantante de regional mexicano le abrió su lado más personal. Pepe Aguilar habló de sus luchas y de cómo llegó a perderlo todo. Ésta es una de las tantas entregas que veremos como un trabajo especial que realizó la cadena Univision previos a los Latin AMA’s 2023. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

“Me hace mucha ilusión que me acompañen a este especial hacia los @latinamas !!! Viajamos a México y Colombia para hablar de todo un poco con dos grandes de la música latina! Qué honor que me hayan recibido en lugares tan especial para cada uno de ustedes. Gracias Pepe Aguilar y gracias Carlos Vives por abrir sus corazones. No se lo pierdan este próximo Martes 4 de Abril a las 7pm por @unimas !”, escribió la también ganadora de Nuestra Belleza Latina.

Los Latin American Music Awards se celebrarán en la ciudad de Las Vegas. Los presentadores, luego del abreboca que estará llevando Clarissa a los hogares latinos con parte de las estrellas de la música, serán Natti Natasha, Galilea Montijo y Julián Gil. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

Los tres se han expresado muy emocionados y felices por esta oportunidad. No se puede negar que, a pesar de las zancadillas que les ha dado la visa en los últimos años, su nivel de profesionalismo se mantiene intacto y el amor de su público también. View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

