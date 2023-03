Julián Gil feliz de ser host de los Latin American Music Awards 2023: “Aquí se hacen las cosas grandes”

Julián Gil está feliz, acaba de ser anunciado como el host masculino de los Latin American Music Awards 2023, el primero que se hace en Univision, ya que hasta el año pasado lo podías ver en Telemundo.

En exclusiva hablamos con actor, conductor y empresario, quien nos cuenta de su dupla con Galilea Montijo, el estar cumpliendo un sueño y asegura que no importa cómo le fue en Telemundo porque, “como lo hayan hecho allá no sé, pero aquí se hacen las cosas grandes”.

-Julián felicidades presentador de nada más y nada menos que los Latin American Music Awards…

Julián Gil: Sí, feliz, hicimos un show especial para la nominación, y bueno me tenían la sorpresita ahí guardada… Ya más o menos como que había unos acercamientos, y unas conversaciones, inclusive me habían invitado para hacer primero ‘Premio Lo Nuestro’, el año pasado, que no pude por la novela, al fin se me dio la oportunidad de estar en uno de los principales premios de la industria.

-Es un premio muy especial por muchas razones, es muy importante dentro de la industria de la música, hasta el año pasado lo tenía en Telemundo, un desafío y una responsabilidad, ¿cómo lo sientes tú?

Julián Gil: Sí, imagínate, como dices tú es una gran responsabilidad siempre… Todos los proyectos los asumo con mucha responsabilidad, pero como dices tú, este es un gran reto, no solamente porque viene de la otra cadena, sino que entra a la familia de Univision donde ya existen unos premios que están establecidos hace muchos años, como ‘Premio Lo Nuestro’, los ‘Latin Grammys’, ‘Los Premios Juventud’, y con este pues ya se convierte en la casa de la música latina, ese va a hacer slogan que vamos a llevar.

Voy a estar con Galilea (Montijo) conduciendo, de por sí estos premios van a ser diferente, que tenga otro tipo de personalidad, y para mí es un reto más en mi carrera. Ya falta muy poco, estamos a la vuelta de la esquina, porque ya los premios son el 20 de abril, en Las Vegas, así que muy contento, y tú que me conoces y has visto mi carrera sabes lo importante que es y lo que significa para mí poder estar ahí, va a ser bien importante.

–¿A qué te refieres con una forma diferente de hacer los premios?

Julián Gil: Mucha información no te puedo soltar, pero sí te puedo decir que sí son diferentes y vuelvo y te digo, por ejemplo, el show de las nominaciones es como un game show con Migbelis Castellanos, con Aran Lemus, donde íbamos anunciando las nominaciones, eso de por sí te da una premisa de lo que va a pasar el 20 de abril, va a ser diferente, y se está trabajando en eso… Hay un equipo creativo y escritores bien importante, así como que te cuente mucho no puedo, porque tampoco es que sepa mucho.

Julián Gil junto a Migbelis Castellanos y Arana Lemus. Foto: José de Villegas

-¿cómo fue ese acercamiento para invitarte a conducirlos, y qué fue lo primero que pensaba?

Julián Gil: Ya veníamos como coqueteándonos con la oportunidad que se me diera para conducir unos premios, que ha sido como un sueño no solamente para mí, sino para cualquier conductor o cualquier actor, sobre todo de la cadena, sea ‘Premio Lo Nuestro’, Juventud o Los Grammys… El año pasado me llamaron para hacer ‘Premio Lo Nuestro’, y yo no pude. Me quería morir porque justo estaba haciendo la novela, ‘La Herencia’, con el señor Juan Osorio, y por tiempo no pude, era imposible porque estábamos muy pegados al aire con la novela.

Se movió cielo y tierra y no se pudo, no se pudo, yo me quería morir porque al fin se me está dando la oportunidad, no pude… Pensé que yo iba a hacer los Premios Lo Nuestro, que fueron hace poquito, ahora en febrero, no me llamaron y yo dije: “Bueno, el año pasado que no puede, y que iba a hacer yo y ahora, que no estoy haciendo nada” y era que me tenían guardada la sorpresa de que me iban a dar los LAMAS.

-¿Cómo te imaginas esa conducción con Galilea Montijo?

Julián Gil: Con Gali me llevo muy bien, ya me texteé por Instagram, nos llevamos increíble, la conozco hace tiempo, es de las personas que más admiro en el medio por su carrera, por lo que hace, por lo bien que lo hace, y yo me lo imagino haciendo algo muy natural, muy diferente. Ahora vamos a empezar a tener ideas creativas, y reuniones creativas con los escritores, y sí me gustaría que fuesen totalmente diferente, quizás menos acartonado. Veía los Oscar el domingo, que se trabaja una elegancia y, no sé sí me gustaría hacerlo diferente, no sé qué va a pasar, dejaré que los productores me digan qué hacer.

-Imaginemos entonces, ¿cómo serían unos premios al estilo Julián Gil?

Julián Gil: Lo más relajado posible, lo menos acartonado posible, lo más orgánico posible, quizás terminando una nominación y cantando un artista, ahí poder hablar con el artista, entrevistarlo, que me diga algo, hacer muchas cosas tras cámaras, hacer que tenga movimientos de cámara diferentes, interesantes, entretenidos, saliendo del molde, así me lo imagino yo, ahora soy el conductor, si fuese el productor y el director sería diferente.

-Los premios siempre son como muy importantes no solamente para los nominados, para los cantantes, para talentos sino también para el público, pero ha demostrado que los dejan de lado, ¿cómo se reinventa un premio para seguir conquistando al público?

Julián Gil: Yo no creo que el público los abandona, yo creo que en la prueba está en que cada vez que los premios van por la tele, independientemente de cuál sea el premio, la gente los ve y salen súper favorecidos en rating.

Julián Gil.

-Estás hablando de los premios de Univision, en los Latin Billboard, este mismo que vas a conducir ahora, el año pasado las novelas de Univisión le ganaron.

Julián Gil: Es porque lo hacen en otro lado, pero te estoy diciendo que está llegando a la casa de la música latina, donde se hacen los mejores premios… Yo te voy a apostar, puedo apostar ahora, te lo firmo donde tú quieras, que ese día el 20 de abril salimos número uno, y va a pasar algo muy interesante, por primera vez se unen las 3 cadenas, va a salir al aire por Univision, por UniMás y por Galavisión, es la primera vez que se van a unir, además de todo lo que va a pasar en redes sociales… Como lo hayan hecho allá no sé la verdad, yo me voy a poner a investigar ahora, pero aquí se hacen las cosas grandes.

-¿Cómo ves las nominaciones tú como conductor, y como público?

Julián Gil: Tenemos a Bad Bunny con 11 nominaciones, creo que son merecidas, porque la verdad que lo que ha hecho Bad Bunny con su carrera, sobre todo este año, ha sentado precedente a nivel mundial. Después tenemos a Daddy Yankee, Backy G con 9, y más abajo muchos más artistas, el Grupo Firme, Rosalía… También muchas nominaciones pues yo la veo justas, pero ahora depende del público, tiene que votar, lo más importante es que ellos voten y tienen hasta el 26 de marzo para hacerlo entrando a univisión.com-latinamas… Las veo muy bien, muy justas, y muy acordes a lo que está pasando musicalmente en el mundo.

–¿Qué le dice Julián Gil al público para que este próximo 20 de abril los acompañe en esta nueva casa a los LAMAS?

Julián Gil: Que no se lo pueden perder, que va a ser un show hecho especialmente para el público, porque el público es el que tiene la última voz en todas las nominaciones, específicamente entrando a nuestra página puede votar, y son ustedes, desde su casa, desde su teléfono quienes van a elegir a los ganadores, yo creo que eso es un gran poder que se está dando al público, una transparencia increíble, es bien importante. Así que no se lo pueden perder, el 20 abril, desde Las Vegas, además de Galilea y como dice Mandy que ahí soltó una media primicia, creo que se va a añadir una o un conductor más, y va a haber muchísimas sorpresas y como bien sabes Mandy, y ustedes ahí en casita, en Univision es que pasan las cosas grandes.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A JULIÁN GIL:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Los Latin AMAs ya tiene fecha para su debut en Univision, UniMás y Galavisión

-Latin American Music Awards se transmitirán por primera vez en UNIMÁS anunció TelevisaUnivision

-Telemundo pierde los Latin AMAs y Univision los anuncia en su Upfront