Natti Natasha y Clarissa Molina apoyaron a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol

Las “domi” Natti Natasha y Clarissa Molina dijeron presente para apoyar al equipo de béisbol en República Dominicana con de Israel. Ambas llegaron a Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol.

“La Dura de las Duras”, Natti Natasha, también dejó un mensaje con su respectiva foto y camiseta de República Dominicana. Ahí se dejó ver animando a su país como siempre. Vida Isabelle parece ser la compañera preferida de la cantante de “Sin Pijama” a estos juegos de béisbol.

“La primera bola siempre te lleva a la victoria! Hoy un día muy emocionante, tirar la primera pelota en el @wbcbaseball Clásico Mundial del Béisbol, en el juego de mi hermoso país República Dominicana vs. Israel! Recuerdo perfectamente de muy pequeña, ir una y otra vez, no solo al estadio de Santiago a ver a Las Aguilas, sino a diferentes “plays” del país para llevar a mis hermanos a jugar pelota. La “pelota” la llevo en la sangre gracias a ti papi y mis 5 hermanos, por eso esto es un sueño cumplido para ti también papi! Gracias al equipo de RD por ponernos a gozar! Vamos!!! DOMINICANA Y YA! @wbcbaseball vamo’ a haceiiileeee!”, escrtibió Clarissa Molina dejando claro que se siente muy orgullosa de su gentilicio. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Justo Natti Natasha está en medio de un polémica, pues la misma publicó un microbikini desde la Torre Eiffel. Muchos en redes sociales dicen que mientras Raphy Pina cumple su condena desde prisión, ella anda de fiesta. Pero ella eso ya lo había respondido cuando también la tildaron de infiel: View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

A lo largo de la relación de Raphy Pina y Natti Natasha y sobre todo en los últimos meses, donde han vivido duros momentos es cuando la cantante de género urbano más solidaria e incondicional con el padre de su hija. Al principio visitaba las afueras de la cárcel casi todas las noches y le gritaba para que supiera que estaba a su lado. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Después del traslado de Raphy Pina a otra prisión, ha seguido viajando junto a los 4 hijos de Pina para visitarlo. Lo último que dijo al respecto fue un mensaje sugerente indicando que dentro de poco podrían tenerlo en casa. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

