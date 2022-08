Natti Natasha perrea sin control y dice que anda “Toltosa” en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La dominicana Natti Natasha ha causado todo un alboroto en su cuenta de Instagram al publicar un ardiente baile al son del perreo sin control mientras cantaba: “Ando Toltosa“. La pareja de Raphy Pina le tumbó la quijada a sus fans al batir la retaguardia por delante y por detrás.

Natti Natasha vestía un pantalón deportivo color verde manzana y un top blanco cortito con el que no puso reparo en perrear ardientemente con exóticos movimientos y llamarse “Toltosa” al ritmo de su nueva canción con Daddy Yankee y Wisin y Yandel, “Mayor Que Usted“. La dominicana dejó claro por qué el productor musical cayó rendido a sus pies.

Hace no mucho, Natti Natasha demostró que estaba de vuelta al ruedo de tomarse más de un año después del nacimiento de la pequeña Vida Isabelle para volver con todo a la música. Junto con esta también volvió su cuerpazo y sensualidad. Si no, que lo diga el perreo que se lanzó junto a la influencer Tuli Acosta batiendo la colita en Tik Tok. View this post on Instagram A post shared by Vero (@veronicaortvald)

Pero no esto significa que Natti Natasha no esté afectada por el encarcelamiento de su pareja Raphy Pina después que este fuese declarado culpable por posesión ilegal de armas. Hace poco mostró sus “bobbies” en topcito y mandó luego un fuerte de mensaje para Raphy: “Libertad”. Sin duda una mujer que está sabiendo mantenerse de pie en medio de la vorágine que están atravesando como familia. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA ESPAÑA🇪🇸 (@nattinatashaspain)

Hace no mucho, Raphy Pina fue trasladado a un cárcel en Carolina del Norte. Inicialmente estuvo en una Puerto Rico, donde a las pocas horas de haber ingresado fue hospitalizado de emergencia por desbalances en sus niveles de azúcar. Natti Natasha no dejaba de vitarlos todas las noches a las afueras de la prisión. No sabemos si estará viajando cada tanto a verlo a la nueva prisión.

Raphy Pina deberá cumplir una condena de 41 meses. Hace poco le fue negada una fianza, pero sus abogados continúan dando la batalla para lograr apelar el caso del productor musical y manager de una de las exponentes del género urbano más importante, Natti Natasha.

Aún desde la prisión, Raphy Pina no ha dejado de trabajar. Estrenó un documental donde cuenta su vida y cómo comenzó en la industria, así como los peligros y los momentos duros que ha vivido en este transitar. Además continúa en la promoción de su marca de ropa para deportes acuáticos con protección solar para jóvenes y adultos. Los modelos de la misma son sus propios hijos, quienes de ver el arduo trabajo y el imperio que logró construir el boricua, están siguiendo sus pasos comenzando a trabajar pese a los traspiés de su padre con la ley.

Por lo pronto, aquí les dejamos el último tema de Natti Natasha con Daddy Yankee y Wisin y Yandel. Mismo que cuenta con millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Natti Natasha se desata manejando su Bentley de lujo y cantando “Mayor que Usted”

Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, lanza documental de su vida desde la cárcel

Raphy Pina es hospitalizado de emergencia en la cárcel

Natti Natasha presume sus “boobies” en topcito y después las cubre con mensaje por Raphy Pina

Natti Natasha cuenta por qué ocultó su relación con Raphy Pina tanto tiempo

Raphy Pina en imágenes camina esposado hacia una cárcel en Puerto Rico: “Voy camino a entregarme”