Natti Natasha presume sus “boobies” en topcito y después las cubre con mensaje por Raphy Pina

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La dominicana Natti Natasha ha vuelto al Instagram y para dar un buen “taco de ojo” a todos sus fans. La intérprete de “Sin Pijama” usó un topcito negro marca Prada con el que presumió sus “boobies”. Por supuesto, le llovieron los halagos. Pero inmediatamente después, se hizo público que las cubrió con una franela larga por un motivo mucho más importante: exigir la libertad de su marido Raphy Pina. Esto es lo que veremos próximamente en el video del tema que lanzó hace poco con Daddy Yankee y Wisin y Yandel, “Mayor Que Usted”.

Natti Natasha trata de pronunciarse lo menos posible sobre el mal momento que están pasando por la encarcelación de su esposo Raphy Pina, padre de su hija Vida Isabelle. La artista prefiere no contribuir, debido a las imprevisibles consecuencias, al debate público en torno a la culpabilidad o inocencia del productor musical, condenado el pasado mayo a 41 meses de prisión y a pagar una multa de 150 mil dólares por posesión ilegal de armas. Pero no por esto ha dejado de presumir sus dotes delanteros con un top pequeñito aunque ciertamente su cabeza está en otra cosa. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA ESPAÑA🇪🇸 (@nattinatashaspain)

Lo que sí ha dejado bien claro Natti Natasha desde que Raphy Pina ingresó a la cárcel es que no hay distancia que los separe. Su apoyo y amor siguen intactos. Sin ir más lejos, a mediados de junio Natti publicó una imagen que la retrataba dentro de su coche y afuera de la cárcel donde encontraba su amado. “Mi cita de todas las noches”, aseguraba sobre sus visitas diarias a las instalaciones, dentro y también fuera del horario de visitas. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Ahora la estrella del género urbano, Natti Natasha, ha decidido llevar su reivindicación al diseño de sus prendas. La joven acudió a la primera jornada de grabación de su nuevo videoclip, relativo al sencillo ‘Mayor que usted‘ que comparte con Daddy Yankee y el dúo Wisin y Yandel, enfundada en una amplia camiseta negra en la que se podía leer, impresa en letras rojas, la frase “Free Pina”, es decir, “Liberen a Pina”. El vídeo ha sido compartido por la propia artista en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Raphy Pina aseguró en su momento que apelaría la sentencia dictada en su contra, pero por el momento no han trascendido novedades en este sentido. Tras un mes y medio de reclusión forzosa en una cárcel de Puerto Rico, el también agente de artistas y buen amigo de los reguetoneros fue trasladado a otro centro ubicado fuera de la isla. Específicamente en Carolina del Norte. View this post on Instagram A post shared by 👑NattiVidaDNatasha👑 (@_ladurailuminatti_)

Mientras todo esto sucede les dejamos aquí el último éxito de Natti Natasha de reggaetón llamado “Wow BB” con El Alfa y Chimbala. Mismo que lleva 40 millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Natti Natasha se desata manejando su Bentley de lujo y cantando “Mayor que Usted”

Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, lanza documental de su vida desde la cárcel

Raphy Pina es hospitalizado de emergencia en la cárcel

Raphy Pina en imágenes camina esposado hacia una cárcel en Puerto Rico: “Voy camino a entregarme”

Abogados de Raphy Pina piden su libertad a unas horas de su sentencia: “tiene mucho que ofrecer”

Raphy Pina, marido de Natti Natasha, encontrado culpable y enfrentará 41 meses de cárcel

Natti Natasha borró todas las fotos con Raphy Pina de su Instagram